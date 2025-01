Musik für gebrochene Herzen – Hohnen Ford singt Chet Baker

Vielleicht ist gegenseitige Begeisterung und Wertschätzung das, was Musiker mit Tiefgang ausmacht. Auf seinem populären YouTube-Kanal “Everything Music” erzählt der Musiker und Songwriter Rick Beato über Musik, die er liebt und weniger liebt, und hat aufgrund seiner Popularität (4,7 Mio Abonnenten) auch schon länger die Chance, mit Giganten der Musikszene hochinteressante Gespräche zu führen. Beliebt sind aber auch die Videos, in denen Beato desillusioniert durch die aktuellen Streaming-Top−10 skipt. Wenn ein junges Talent Rick Beato begeistert, darf das schon als außergewöhnlich gelten.

Vor kurzem entdeckte Rick Beato die junge Engländerin Hohnen Ford, widmete ihr umgehend ein “New Artist Spotlight” auf seinem Kanal und nannte sie “my favorite new artist”. Das englische Magazin CLASH schreibt über sie: “Hohnen Ford conjures a timeless feel in her music, somehow capable of both expressing the universal while grappling with the personal… a potent new voice”. Die 26-jährige Musikerin wuchs im Norden Londons auf und hat in der pulsierenden Jazzszene der britischen Hauptstadt schon für einiges Aufsehen gesorgt. Nach ihrem Abschluss mit Auszeichnung an der Royal Academy of Music verbrachte sie die letzten Jahre damit, live an einigen der prestigeträchtigsten Veranstaltungsorten Londons aufzutreten – vom Vortex bis zur Royal Festival Hall – und mit ihrer Musik viral die Fans zu fesseln.

Auch Hohnen Ford hat mindestens einen Künstler, den sie bewundert: Chet Baker. Ihre coole und gleichzeitig emotionale Vortragsweise macht sie jetzt zur perfekten Teilnehmerin bei “Chet Baker Re:Imagined”, dem ersten Tribute-Projekt junger Künstler, das Chet Bakers musikalisches Erbe feiert. Bekannte und aufstrebende Talente der aktuellen akustischen und elektronischen Musikszene kommen auf dem Album zusammen, um ihre Visionen von Baker-Klassikern zu präsentieren.

Zur aktuellen Veröffentlichung ihrer Version des von Chet Baker eindringlich interpretierten Standards “I Get Along Without You Very Well” hat Hohnen Ford den Titel gleich zweimal aufgenommen, in der Albumversion und einer Piano-only-Videoversion.

“Als ich Chet Baker zum ersten Mal hörte, hat es mich umgehauen”, erinnert sich Hohnen, “weil sein Sound so schön und seine Interpretationen so unglaublich intim sind. Als ich gefragt wurde, Teil des Projekts zu sein, wusste ich sofort, welchen Song ich nehmen würde. ‘I Get Along Without You Very Well‘ ist ein Lied, das in meinem Leben einige Male Herzschmerz begleitet hat. Als ich als Teenager meine erste Trennung durchlebte, hörte ich seine Version des Songs wie besessen.”

Neben Hohnen Fords Aufnahme sind für "Chet Baker Re:imagined” inzwischen schon Tracks von dodie und Matt Maltese aus UK sowie grentperez aus Australien erschienen, die weiteren Beteiligten werden Matilda Mann, Joel Culpepper, Ife Ogunjobi (Ezra Collective), Eloise und Puma Blue aus UK, Benny Sings aus den Niederlanden, Stacey Ryan aus Kanada, Delaney Bailey und Mxmtoon aus den USA und Sara Kang aus Südkorea sein.