Der Vogel zwitschert wieder – unveröffentlichte Charlie-Parker-Aufnahmen entdeckt

Das Album auf LP und als exklusive Sonderedition finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

Ohne Frage ist Charlie Parker neben John Coltrane nicht nur einer der bedeutendsten Saxophonisten des Jazz, sondern auch einer der stilprägendsten Musiker der Neuzeit. Von den Aufnahmen der kurzen Schaffensphase „Birds“ gibt es zahllose Veröffentlichungen, die zu den wichtigsten Dokumenten des Jazz zählen.

Die Entdeckung unveröffentlichter Parker-Aufnahmen gilt stets als Sensation, daher dürften auch die am 25. Oktober unter dem Titel „Bird In Kansas City“ erscheinenden ein großes Echo auslösen. Die meisten davon waren bislang noch nie zuvor zu hören, von einigen war sogar unbekannt, dass sie überhaupt existieren.

Die Aufnahmen stammen aus dem Zeitraum 1941–1951, zusätzlich zu zwei unveröffentlichten 78er-Singles mit der Jay-McShann-Band werden auf „Bird In Kansas City“ zwei private Parker-Sessions zu hören sein, die im Haus seines Freundes Phil Baxter und im Studio von Vic Damon entstanden. Für alle Freunde des klassischen Jazz und der atemberaubenden Improvisationskunst „Birds“ dürfte die Veröffentlichung, die ausführliche Linernotes von Chuck Haddix, Autor des Standardwerkes „Bird: The Life and Music of Charlie Parker“, enthält, unverzichtbar sein.