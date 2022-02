Musik pur – Charles-Lloyd-Konzert auf CD

Am 15. März 2018 feierte Charles Lloyd 80. Geburtstag in seiner Heimatstadt Santa Barbara, auf der Bühne des Lobero Theatre, mit einer Gruppe von engen Musikfreunden, darunter Gitarrist Julian Lage, Pianist Gerald Clayton, Bassist Reuben Rogers und Schlagzeuger Eric Harland. Als Gäste stießen Organist Booker T. Jones und Blue-Note-Präsident Don Was am Bass hinzu.

Die reine Musik des Abends, und darum geht es schließlich, ist jetzt auch als CD mit 38-seitigem Booklet erschienen, für alle denen es reicht, sich mit geschlossenen Augen allein durch Lloyds meisterhaftes Spiel in die Konzerthalle versetzen zu lassen.