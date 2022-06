Mit 84 Jahren ungebrochen vital: Zen-Meister im Kreativrausch

Dieses Album auf LP und weitere von Blue Note finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

Seit mehr als sechs Jahrzehnten ist der Saxofonist und Flötist Charles Lloyd eine wahre Ausnahmeerscheinung auf der internationalen Musikszene. Als musikalischer Freigeist und Visionär, als fantasievoller Improvisator und Komponist hat er in dieser Zeit mit zen-buddhistischer Gelassenheit, unbeeindruckt von modischen Trends und kommerziellen Zwängen, seine ureigenen Bahnen gezogen. Und dabei immer wieder den fruchtbaren Austausch mit neuen, oft sehr jungen Spielpartnern gesucht, die er einerseits zutiefst beeinflusste, von denen er andererseits aber auch selbst stets frische Impulse erhielt. Auch mit 84 Jahren (seinen Geburtstag feierte er am 15. März) ist Charles Lloyd noch immer unermüdlich kreativ und rührig – vielleicht sogar mehr denn je zuvor. Denn für dieses Jahr kündigt er nun die Veröffentlichung von gleich drei Alben an, die er mit unterschiedlichen Trios eingespielt hat.

Trios: Chapel”, auf dem ihm der Gitarrist Bill Frisell und Bassist Thomas Morgan zur Seite stehen. Am 26. August folgt dann das Album “Trios: Ocean”, auf dem Lloyd mit dem Diana-Krall-Gitarristen Anthony Wilson und Pianist Trios: Sacred Thread" mit dem Gitarristen Julian Lage und Tabla-Großmeister Zakir Hussain. Den Reigen eröffnet er am 24. Juni mit “”, auf dem ihm der Gitarristund Bassistzur Seite stehen. Am 26. August folgt dann das Album “”, auf dem Lloyd mit demGitarristenund Pianist Gerald Clayton zu hören sein wird. Und am 28. Oktober erscheint schließlich noch das Album "" mit dem Gitarristenund Tabla-Großmeister