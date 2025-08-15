Blick zurück in Blau – Charles Lloyd kündigt Doppelalbum an

Zu seinem 87. Geburtstag trat der legendäre Jazz-Saxofonist und Flötist Charles Lloyd im März 2025 mit seinem neuen Trio mit Pianist Jason Moran und Gitarrist Marvin Sewell im Lobero Theater in Santa Barbara auf. Direkt im Anschluss ging er mit beiden Musikern ins Studio, um sein zwölftes Blue Note-Album “Figure In Blue” aufzunehmen. Das im Oktober erscheinende Doppelalbum bietet ihm nach eigener Aussage Raum für eine musikalische Reise zu den Personen und Einflüssen, die seine Karriere geprägt haben, mit wunderschönen Balladen und rohem Delta-Blues bis hin zu tief empfundenen Hommagen an Duke Ellington, Billie Holiday und Zakir Hussain.

"Figure In Blue“ dürfte eine der musikalisch beeindruckendsten und persönlich bedeutsamsten Aufnahmen in Lloyds Katalog darstellen. Sein Ton und seine Technik sind kraftvoll und ätherisch wie eh und je und erzeugen selbst in Momenten meditativer Stille eine verblüffende Intensität. Das Album kann bereits jetzt, auch die streng limitierten signierten Formate, vorbestellt werden.