86 Jahre jung – Charles Lloyd kündigt Album im März an

Mit dem neuen Album “The Sky Will Still Be There Tomorrow”, seinen ersten Studioaufnahmen seit den Sessions von 2017, aus denen die beiden Blue-Note-Alben “Vanished Gardens” und “Tone Poem” hervorgingen, feiert Blue Note Records am 15.3. den 86. Geburtstag von Saxofonist, Flötist und Komponist Charles Lloyd. Mit dem Titeltrack, “The Water Is Rising”, “Late Bloom”, “The Ghost of Lady Day”, “Sky Valley, Spirit of the Forest” und “When the Sun Comes Up, Darkness Is Gone” beinhaltet das Album auch gleich sechs Song-Premieren aus Lloyds Feder.

Aufgenommen wurde “The Sky Will Still Be There Tomorrow” mit Pianist Jason Moran, Bassist Larry Grenadier und Schlagzeuger Brian Blade im Frühjahr 2023, rund um die Konzerte zu Lloyds damaligem 85. Geburtstag. So ist das Album eine Art doppelter Geburtstags-Event zu Ehren des Saxofon-Großmeisters geworden. Mit “Defiant, Tender Warrior” ist bereits jetzt ein Titel aus dem Album zu hören, das ein weiteres Lloyd-Meisterwerk zu werden verspricht.