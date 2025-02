Album im März – Charles Pasi meldet sich zurück

Der charismatische Italo-Franzose Charles Pasi erfreut Musikkenner seit Jahren mit sehr eigenständigen Werken. Auf intuitive Weise vereint er dabei oft Elemente verschiedenster Genres, ohne dabei jemals beliebig zu werden. Dass er dabei ein begnadeter Sänger und Mundharmonikaspieler ist, der mit Herz und Hirn Pop- und Blues-Songs mit einem Spritzer Jazz beherrscht, gibt seiner Musik die richtige Würze, um neben den Fans auch Musikerkollegen von Archie Shepp bis Maceo Parker zu begeistern. Auch ein Konzert von Charles Pasi sollte man sich nie entgehen lassen.

Für sein am 7. März 2025 erscheinendes drittes Blue-Note-Album „Adamas“ hat Pasi sich mal wieder ein paar Jahre Zeit gelassen. Es ist ein facettenreiches, emotionsgeladenes Album geworden, gespeist aus den Erfahrungen der letzten Jahre, in denen es markante persönliche Verluste in seinem Leben gab. Als Single gibt es bereits jetzt den Titel „Addict“ zu hören, trotz des dunklen Themas Abhängigkeit ein luftiger Gitarrentrack mit lässigen Vocals und starker Hookline.