Zum Tod von Carla Bley: Eine eigensinnige und geistreiche Individualistin

Als eine der großen Komponistinnen des Jazz war die 1936 als Lovella May Borg geborene Carla Bley eine eigensinnige und geistreiche Individualistin, die Dinge anders hörte, anders schrieb und anders spielte. “Sie arbeitet in vielen Formen”, schrieb der Kritiker Nat Hentoff einmal über sie, “und ihre Partituren für große Jazzbands werden nur von denen Duke Ellingtons und Charles Mingus' übertroffen, was sehnsüchtigen Lyrismus, explosives Hochgefühl und andere Ausdrücke der Conditio humana anbelangt.” Die großen Ensembles, so bemerkenswert sie auch waren, waren allerdings nur ein Teil ihrer Geschichte.

Die Originalität von Carlas Kompositionen war schon in den frühen 1960ern deutlich erkennbar, als Musiker wie Jimmy Giuffre, Paul Bley, Art Farmer und George Russell anfingen, ihre Stücke zu spielen. Viele der Nummern, die sie damals schrieb, erlangten den Status von zeitgenössischen Standards, unter ihnen “Jesus Maria”. “Ictus”, “Sing Me Softly Of The Blues”, “King Korn”, “Vashkar” und viele andere. “Es gibt so viele von ihnen, und jedes einzelne war so gut konzipiert und ausgestaltet wie Stücke von Satie oder Mompou – oder auch Thelonious Monk”, bemerkte Manfred Eicher. “Carla gehört dieser Tradition der radikalen Originalität an.”

Das Jazz Composer’s Orchestra, zu dessen Gründungsmitgliedern Carla gehört hatte, nahm schon früh ihr Epos “Escalator Over The Hill” auf. An der Verwirklichung dieses Projekts waren zwischen 1968 und 1971 über 50 Instrumentalist(inn)en und Vokalist(inn)en in wechselnden Besetzungen beteiligt. DownBeat beschrieb die Jazzoper damals als “ein Meisterwerk … vielleicht das umfassendste und ehrgeizigste Stück, das die Jazzwelt je hervorgebracht hat.”

1973 hoben Carla und Michael Mantler das Label WATT aus der Taufe, das die wichtigste Plattform für ihre Arbeiten im 20. Jahrhundert werden sollte. Carla veröffentlichte dort Alben in den unterschiedlichsten Konstellationen und Idiomen, von Duo-Aufnahmen mit Steve Swallow bis zu Einspielungen mit ihrer “Very Big Band”, “Fancy Chamber Music”, “Christmas Music”, “Dinner Music” und das dadaistisch angehauchte “I Hate To Sing”. Vierzig Jahre lang war sie auch als Arrangeurin, Komponistin, Pianistin und Dirigentin für das von Charlie Haden geleitete Liberation Music Orchestra tätig. Ihre farbenreichen Arrangements zierten 1983 auch das bei ECM erschienene LMO-Album “The Ballad of The Fallen”, das Vertonungen von Liedern bot, die mit dem Spanischen Bürgerkrieg und revolutionären Bewegungen in El Salvador, Chile und Portugal in Verbindung standen.

Andy Sheppard und dem Bassisten Steve Swallow machte: “ Die letzten Alben von Carla Bley waren die ECM-Aufnahmen, die sie im Auditorio RSI in Lugano im Trio mit dem Saxophonistenund dem Bassistenmachte: “ Trios ” (2013), “ Andando el Tiempo ” (2015) und “ Life Goes On ” (2020). Diese Aufnahmen unterstrichen nicht nur das exzellente Zusammenspiel der drei Musiker, sondern rückten zugleich auch die einzigartigen Qualitäten von Bleys Pianistik in den Fokus. Carlas Beziehung zu dem Instrument, das sie seit ihrem vierten Lebensjahr spielte, war nicht immer einfach. “Ich schreibe lieber Musik, als dass ich sie aufführe”, sagte sie immer wieder. “Ich bin im Nachteil, wenn ich improvisiere, da Jazzsoli ad hoc gemachte Kompositionen sind, ich aber eine langsame und bedächtige Komponistin bin. Bis mir die nächste passende Note einfällt, kann der Chorus schon längst wieder vorbei sein.” Ihre Bewunderer – und die sind sehr zahlreich – sehen das vollkommen anders. Jegliches Zögern bei der entschlossenen Suche nach den guten Noten verlieh dem Spiel nur einen zusätzlichen Hauch von Dramatik und Zen-Zauber.

In den letzten Jahren schien Carla ihre Vorbehalte selbst zu überdenken: “Es gibt niemanden, der so spielt wie ich – warum sollten sie auch?”, meinte sie 2016 gegenüber der New York Times. "Wenn ich also einen Einfluss hatte, dann vielleicht den, dass auch andere beschlossen, so wie sie selbst zu spielen. Mit anderen Worten, die ganze Idee, nicht so wie jemand anderes zu spielen, ist eine Art zu spielen."

Die Musikwelt wird Carla Bley, ihren Witz und ihre Originalität schmerzlich vermissen.