Spaghetti al dente – Jeymes Samuel kündigt Italowestern-Compilation an

"Spiel mir das Lied vom Tod“, "Django“, "Für eine Handvoll Dollar“, “Leichen pflastern seinen Weg“, die Liste der Italowestern, die längst als Klassiker und teilweise auch Filmkunst gelten, ist lang. Beinahe endlos ist dagegen die Liste der Filme, die es nicht ganz mit den Meisterwerken Sergio Leones oder Sergio Corbuccis aufnehmen können, aber als Kultfilme immer noch und mehr denn je zahllose Fans begeistern. Titelkostproben: ”Django – Die Nacht der langen Messer“, "Knochenbrecher im wilden Westen“, “Cjamango – Kreuze im blutigen Sand“, ”Ringo mit den goldenen Pistolen“. Bei den Klassikern wie den nicht ganz so klassischen B- und C-Filmen spielte immer die Musik ganz vorne mit. Ohne die fantastische Begleitmusik wäre den meisten Italowestern schnell die Luft ausgegangen.

Die mit ziemlicher Sicherheit coolste Spaghetti-Western-Compilation aller Zeiten kommt am 20.6. vom legendären italienischen Soundtrack-Label CAM Sugar. Niemand geringeres als der Brite Jeymes Samuel, Regisseur des modernen Westerns „The Harder They Fall“ und anderer Erfolgsfilme, sowie Singer-Songwriter (The Bullits), kennt sich mit der Musik italienischer Kult-Western bestens aus. Aus den CAM-Sugar-Archiven hat er jetzt 20 mitreißende Tracks aus der Feder von Ennio Morricone, Piero Umiliani, Nico Fidenco, Francesco De Masi und anderen Legenden zusammengestellt. Die Themen voll wilder Rhythmen, donnernder Gitarren, entfesselter Orchester und dramatischer Gesangseinlagen sorgen für Action auf dem Plattenteller.

"Jeymes Samuel’s Spaghetti Western Collection“ ist ab sofort als 2 × 140g-LP im Gatefoldcover und als CD im 6-seitigen Digipak vorbestellbar. Drei der von den Originalbändern remasterten Tracks sind bislang auf Vinyl unveröffentlicht. Multi-Talent Samuel hat auch das Cover-Artwork von Hand gemalt, in dem LP und CD beiliegenden Booklet interviewt er zwei Stars seines Netflix-Westerns “The Harder They Fall”, Regina King und David Oleyowo, außerdem sind Original-Notenblätter und Filmposter abgebildet.