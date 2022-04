Rote Dame – Kult-Soundtrack zum Record Store Day

Den jährlich im April auch in Deutschland stattfindenden Record Store Day muss man keinem Musikfan mehr vorstellen. Mit weltweit über 3.000 teilnehmenden unabhängigen Plattenläden gilt er gemeinhin als “the biggest music event in the world”. Besonders die exklusiv nur für den Event erscheinenden limitierten Veröffentlichungen lassen die Herzen derjenigen höher schlagen, die an dem Termin jedes Jahr in die Plattenläden pilgern. Dieses Jahr findet der RSD amstatt.