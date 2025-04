Alben im Juni – Brian Eno und Beatie Wolfe kündigen musikalische Kollaborationen an

“Luminal” und “Lateral” werden zwei Alben heißen, die Brian Eno und Beatie Wolfe am 6.6. veröffentlichen. Beide Künstler lernten sich im Rahmen ihrer Umweltarbeit kennen, als sie 2022 vielbeachtete Vorträge zum Thema “Kunst und Klima” beim SXSW-Festival in London hielten. Sie blieben in Kontakt und trafen sich erneut, als sie ihre visuellen und konzeptuellen Kunstwerke in verschiedenen Londoner Galerien zeigten. Aus diesen Treffen entstand eine langfristige musikalische Zusammenarbeit.

Das Alternative Music/Vocal-Album “Luminal” featured Vocals + Lyrics von Wolfe und wurde von Eno produziert. Beide nennen die Musik auf dem für beide Künstler ungewöhnlichen Album “electric-country-dream-music“. ”Lateral" bezeichnen beide dagegen als “ambient-landscape-music” Eno selbst gilt als Erfinder des Begriffes “Ambient Music” in den 1970er Jahren.

Beide Alben erscheinen auf LP, CD und digital. Die Künstler sind Mitglieder von EarthPercent, einer Non-Profit-Organisation, die Klimaschutz innerhalb der Musikindustrie einfordert und unterstützt. Die schwarzen und die limitierten LPs werden deshalb in BioVinyl (bio-basiertem PVC) gepresst.