Debütalbum im Mai – Brandon Woody neu bei Blue Note Records

Profundes Lob: "Brandon ist einer der seltenen Künstler, der sowohl eine lebendige Vision als auch die Fähigkeiten und das Wissen besitzt, diese umzusetzen“, sagt Blue Note-Präsident Don Was über den 26-jährigen Trompeter Brandon Woody mit dem trotz seiner jungen Jahre ganz individuellen Sound. Für sein am 9. Mai bei Blue Note Records erscheinendes Debütalbum hat der eine herausragende Band versammelt. „For The Love Of It All“, bestehend aus sechs starken Eigenkompositionen, bezeichnet er als seine Hommage an die Kraft der Liebe.

Die amerikanischen Kritiker Marcus J. Moore und Giovanni Russonello nannten Brandon Woody Anfang des Jahres in einer Folge des New York Times Popcast einen Künstler, den man im Auge behalten solle, wobei Russonello ihn als „den richtigen Trompeter zur rechten Zeit“ bezeichnete. Moore ergänzte, dass Brandon „das Beste von ‚Old School Jazz‘ und ‚New School Jazz‘ verbindet“. Der Titel „Real Love Pt. 1“, die erste Single aus dem kommenden Album, verkörpert laut Brandon Woody die Essenz seiner Band und demonstriert den kraftvollen Sound des Albums.