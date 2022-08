Konzert-Tipp – Klassik meets Jazz meets Inspiration

Ihr Album “Somewhere Different” auf LP und weiteres von Impulse! Records finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

Klassik, Jazz, Pop, Soul, Hip-Hop, Rhythm’n’Blues… für Brandee Younger scheint es keine Rolle zu spielen, in welchen stilistischen Gefilden sie sich mit ihrer Harfe herumtummelt. In den vergangenen zehn Jahren konnte man sie schon in den verschiedensten musikalischen Kontexten und mit den unterschiedlichsten Partnern erleben. Mit Jazzikonen wie Pharoah Sanders, Jack DeJohnette und Charlie Haden genauso wie mit den Charts-Stürmern John Legend, Drake, Maxwell und Kanye West. Nach fünf eigenen Alben für Indie-Labels, mit denen sie kontinuierlich mehr Aufmerksamkeit auf sich zog und immer bessere Kritiken erntete, erhielt sie 2021 einen Plattenvertrag beim legendären Label Impulse! Records, für das einst auch eines ihrer beiden großen Vorbilder aufnahm: Alice Coltrane. Auf ihrem Impulse!-Debüt "Somewhere Different” zollte Brandee indes eher ihrem anderen Idol Tribut: Dorothy Ashby. Das Album brachte der 38-Jährigen Anfang des Jahres ihre erste Grammy-Nominierung für die Komposition “Beautiful Is Black” und glänzende Kritiken ein.

”Bei Jazz denken wir an alle möglichen Instrumente, aber keineswegs an die Konzertharfe. Mit ihren 47 Saiten und der komplizierten Pedalmechanik scheint sie sich für Jazzmusik weniger zu eignen”, hieß es auf SWR2 . "Dass dem keineswegs so ist, zeigt die US-amerikanische Harfenistin Brandee Younger auf ihrem aktuellen Album ‘Somewhere Different’, das beim renommierten Jazzlabel Impulse! Records erschienen ist. Als Komponistin und Interpretin legt Brandee Younger eine Neuveröffentlichung mit Esprit vor, die dem klassischen Instrument Harfe im Jazzensemble ein überraschend neues Image verleiht: Klassik meets Jazz meets Inspiration.”