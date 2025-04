Immer auf Achse – Brandee Younger kündigt neues Album an

Als Brandee Younger 2021 ihr Impulse!-Debüt „Somewhere Different“ veröffentlichte, lagen Vergleiche mit den beiden berühmten Jazz-Harfenistinnen der Sechziger und Siebziger Jahre, Alice Coltrane und Dorothy Ashby, nah, die den flirrend schönen Klang des Instrumentes bereits erfolgreich mit dem Groove und der Freiheit des Jazz verbunden hatten. Vor allem in die Fußstapfen von Dorothy Ashby trat Brandee Younger dann 2023 mit ihrem zweiten Impulse!-Album „Brand New Life“, das sie als Hommage an die legendäre Ausnahmemusikerin konzipierte und darauf Versionen derer Kompositionen mit überzeugenden Eigenkompositionen konfrontierte.

Ganz auf Titel aus eigener Feder setzt im Juni nun ihr drittes Impulse!-Album: „Es ist mein bislang offenstes und verletzlichstes. In den zehn Tracks navigiere ich durch die Höhen und Tiefen eines Jahres voller für mich tiefgreifender Veränderungen. Momente des Schmerzes, der Erkenntnis, der Wut, der Hingabe und schließlich der Erneuerung. Eine Erkundung der Komplexität des Lebens und der Widerstandskraft, die einem Musik schenken kann.“

„Gadabout Season“ lautet der Titel des neuen Werkes. Gadabout bedeutet laut Lexikon Herumtreiber(in), ist aber nicht so negativ behaftet wie man meinen könnte. Brandee Younger, die das Leben zuletzt zwischen internationalen Tourneen, Studioterminen und persönlichen Herausforderungen hin- und her gewirbelt hat, beschreibt mit ihren mal balladesken, mal subtil groovenden Tracks ein Jahr mit für sie tiefgreifenden Veränderungen. Das Album wird Kollaborationen mit Shabaka, Courtney Bryan und Josh Johnson beinhalten.