Respektvoll gegen den Strich gebürstet: Jazzklassiker in neuem Gewand

Mit einer größtenteils sehr vergnüglichen Fahrt auf einer Achterbahn verglichvor zwei Jahren im Guardian das Hörerlebnis, das ihr das Album “ Blue Note Re:imagined ” geboten hatte. International bekannte junge Stars und noch nicht ganz so namhafte Newcomer der florierenden Londoner Jazz- und Rhythm’n’Blues-Szene hatten sich dafür kopfüber in die Klangarchive des legendären Jazzlabelsgestürzt und dort nach schimmernden Perlen gesucht, denen sie entweder eine zeitgenössische Interpretation oder gar eine Rundumerneuerung verpassen konnten. Nachdem auf dem ersten Album u.a. Shabaka Hutchings undihrer Fantasie freien Lauf lassen durften, kommen nun auf “” andere Künstler/innen zum Zuge. Einen Vorgeschmack auf das Ende September zu erwartende Album vermittelt die erste Single-Auskopplung von. Die junge Rhythm’n’Blues-Sängerin überrascht mit einer sinnlichen Version von Chico Hamiltons “” (vom 1975 erschienenen Album “”), die dem Stück, das im Original haarscharf an der Grenze zum Schnulzigen vorbeischrammte, einen erfrischenden Hauch von nonchalanter Coolness verleiht.