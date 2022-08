Neu auf 7″-Vinyl-Singles – Re:imaginierte Klassiker von Donald Byrd und Marlena Shaw

Die 7″-Vinyl-Singles sowie das Album “Blue Note Re:imagined II” auf CD, LP, als LP-Sondereditionen in blauem Vinyl sowie mit alternativem Paul-Smith-Cover und die MC finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

Im Fokus der ersten Ausgabe von “Blue Note Re:imagined” stand vor zwei Jahren das unvergleichliche Œuvre von Wayne Shorter. Gleich vier junge Künstler und Bands der innovativen Londoner Jazzszene setzten sich damals auf kreative Art und Weise mit ikonischen Stücken des legendären Saxofonisten und Komponisten auseinander. Auf dem Nachfolgealbum “Blue Note Re:imagined II”, das am 30. September erscheint, wird nun der Trompeter Donald Byrd so etwas wie der heimliche Star sein. Denn diesmal ist er es, der den britischen “Re:imaginatoren” vier von sechzehn Vorlagen geliefert hat. Und drei dieser Stücke befinden sich auf den beiden 7″-Vinyl-Singles, die gerade vorab veröffentlicht worden sind.

Auf der einen Single bietet das Duo Venna & Marco eine sehr smooth-jazzige Überarbeitung von Byrds “Where Are We Going?”. Das Original stammt von dem 1973 erschienenen Album “Black Byrd”, einem von den Mizell Brothers produzierten Klassiker mit von Motown inspiriertem Jazz-Funk. Die Nummer ist auf der Single passend mit “Feel Like Makin’ Love” von Kay Young gekoppelt. Als Blaupause diente der jungen Sängerin aus London nicht die bekannte Hit-Version von Roberta Flack, sondern die sinnlichere Interpretation von dem 1975 lancierten Marlena-Shaw-Album mit dem schönen Titel “Who Is This Bitch, Anyway?”.

Die andere Single enthält auf beiden Seiten Remakes von Donald-Byrd-Klassikern. Das zehnköpfige (!!!) Afro-Jazz-Kollektiv Nubiyan Twist des aus Leeds stammenden Gitarristen und Produzenten Tom Excell knöpfte sich den von dem Pianisten Duke Pearson geschriebenen “Chant” vor und gab ihm den neuen Titel “Through The Noise (Chant No.2)”. Byrd hatte das Stück Anfang der 1960er Jahre bei zwei Blue-Note-Sessions aufgenommen: zunächst 1961 mit seinem Quintett für das (erst 1979 veröffentlichte) gleichnamige Album und dann noch einmal 1963 mit einer etwas größeren Besetzung für “A New Perspective”. Am Klavier saß beide Male Herbie Hancock. Zurück in die jazz-funkigen 70er geht’s auf der B-Seite mit “Miss Kane”, einem Hit von dem ebenfalls von den Mizell Brothers produzierten Album “Street Lady”. Der Londoner Cameron Palmer, besser bekannt als Swindle, liebt Jazz, Soul, und Hip-Hop, macht aber selbst Grime, Dubstep und Garage mit einer deftigen Dosis Funk. Mit letzterer geizte er auch nicht bei seiner Bearbeitung von “Miss Kane”, die er mit modernen Beats und Sounds aufgepeppt hat.