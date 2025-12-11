Blue Note Classic Vinyl Serie – Titelvorschau 2026

Die Blue Note Classic Vinyl Serie präsentiert nun schon seit einigen Jahren erschwingliche 180g-Vinyl-Wiederveröffentlichungen, von Kevin Gray von den Originalbändern gemastert und bei Optimal gepresst. Die von Don Was und Cem Kurosman kuratierte Reihe setzt auch 2026 ihre Erkundung des umfangreichen Blue-Note-Katalogs fort und umfasst erneut Titel aus den verschiedenen Epochen und Stilrichtungen der acht Jahrzehnte währenden Geschichte des Labels: Bebop, Hard Bop, Post-Bop, Soul Jazz und Avantgarde.

Den Anfang machen am 16. Januar zwei dynamische Klassiker aus den 1960er-Jahren: "Free For All“ von Art Blakey & The Jazz Messengers und "Our Thing“ von Joe Henderson. Weitere Highlights sind dann zwei herausragende Alben der 1990er-Jahre, die ihre erste Vinylveröffentlichung überhaupt erleben: “Meant To Be“ von John Scofield und ”Tonic“ von Medeski Martin & Wood. Außerdem erscheinen die zweiten Folgen der Bebop-Serien von Thelonious Monk (“Genius Of Modern Music“) und J.J. Johnson (”The Eminent Jay Jay Johnson“) sowie Trio-Alben für Orgel, Gitarre und Schlagzeug von Jimmy Smith (“Softly As A Summer Breeze“) und Grant Green (”Street Of Dreams“). Im Kontrast dazu stehen die 1969 erschienenen souligen Alben von Eddie Gale (“Black Rhythm Happening“) und The Three Sounds (”Soul Symphony“) sowie Hard-Bop-Klassiker von Blue-Note-Legenden wie Donald Byrd, Freddie Hubbard, Lee Morgan, Horace Silver, Lou Donaldson und anderen.

20. Februar 2026

Thelonious Monk – Genius of Modern Music, Volume 2 (1947–52)

J. J. Johnson – The Eminent Jay Jay Johnson, Volume 2 (1953–55)

20. März 2026

John Scofield – Meant To Be (1990)

Medeski Martin & Wood – Tonic (1999)

17. April 2026

Blue Mitchell – The Thing To Do (1964)

Stanley Turrentine – Easy Walker (1966)

15. Mai 2026

Donald Byrd – The Cat Walk (1961)

Kenny Dorham – Whistle Stop (1961)

19. Juni 2026

Hank Mobley – Hank Mobley (1957)

Kenny Burrell – Blue Lights, Volume 1 (1958)

17. Juli 2026

Freddie Hubbard – Goin’ Up (1960)

Lee Morgan – Lee-Way (1960)

21. August 2026

Jimmy Smith – Softly as a Summer Breeze (1958)

Grant Green – Street of Dreams (1964)

18. September 2026

Eddie Gale – Black Rhythm Happening (1969)

The Three Sounds – Soul Symphony (1969)

16. October 2026

Jackie McLean – Swing, Swang, Swingin’ (1959)

Lou Donaldson – Sunny Side Up (1960)

20. November 2026

Big John Patton – That Certain Feeling (1968)

Reuben Wilson – On Broadway (1968)



11. December 2026

Horace Silver – The Stylings of Silver (1957)

Sonny Clark – Leapin’ And Lopin’ (1961)

Alle Termine ohne Gewähr.