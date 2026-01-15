Traumprojekt – Bill Frisell kündigt neues Album an

Bill Frisells am 27. Februar erscheinendes neuestes Projekt “In My Dreams“ könnte man als eine Art Familientreffen bezeichnen, das einige der engsten Freunde des gefeierten Gitarristen in einem einzigartigen Sextett vereint: Thomas Morgan am Bass, Rudy Royston am Schlagzeug, Jenny Scheinman an der Violine, Eyvind Kang an der Bratsche und Hank Roberts am Cello. Ihre musikalische Geschichte reicht Jahrzehnte zurück, doch noch nie zuvor spielten sie in dieser gemeinsamen Konstellation. Zusammen erkunden sie die vielfältigen Facetten amerikanischer Musik, darunter Frisell-Originale sowie Klassiker des Jazz und der Americana. Das von Lee Townsend produzierte Album erscheint aus Anlass von Frisells 75. Geburtstag, den der Künstler am 18. März feiert.

”In My Dreams“ ist ein Gipfeltreffen zweier musikalischer Kerngruppen, die erste das Trio des Gitarristen mit Thomas Morgan und Rudy Royston, das erstmals auf Frisells LP „When You Wish Upon A Star“ von 2016 zu hören war, die zweite Frisells bevorzugte Streichersektion, bestehend aus Jenny Scheinman, Eyvind Kang und Hank Roberts, die vor 20 Jahren auf dem Album „Richter 858“ debütierte.

Die Basis des Albums wurde 2025 live bei Konzerten in Brooklyn, Denver und New Haven aufgenommen. Für einen Teil der Songs fanden unter der Leitung von Tonmeister Adam Muñoz in den Opus Studios in Berkeley, Kalifornien, zusätzliche Aufnahmen statt – und zwar nicht nur Overdubs, sondern ganze Abschnitte und Klanglandschaften. Das Ergebnis ist eine brillante Hybridaufnahme, die die Spontaneität einer Live-Performance nahtlos mit der geschliffenen Klangkunst verbindet, die nur im Studio erreicht werden kann.

Bevor das Album am 27. Februar erscheint, ist Bill Frisell mit Luke Bergman am Bass und Rudy Royston am Schlagzeug insgesamt viermal live in Deutschland zu erleben.

KONZERTE BILL FRISELL TRIO