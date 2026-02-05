Zufallsikone der Bossa Nova – ARTE zeigt Astrud-Gilberto-Dokumentation

Antoine Baldassari erzählt derzeit die Geschichte der brasilianischen Sängerin Astrud Gilberto sehr anschaulich in einer knapp einstündigen Dokumentation mit dem Titel “Astrud Gilberto – Königin des Bossa Nova”, mit viel Musik und interessanten Interviews. Zu sehen ist sie in der ARTE-Mediathek. TV-Tipp: Regisseurerzählt derzeit die Geschichte der brasilianischen Sängerinsehr anschaulich in einer knapp einstündigen Dokumentation mit dem Titel “, mit viel Musik und interessanten Interviews. Zu sehen ist sie in der

Dass Astrud Gilberto 1964 durch den immensen Erfolg von “The Girl From Ipanema” zur weltweiten Ikone der Bossa Nova aufstieg, ist eigentlich nur einem glücklichen Zufall zu verdanken. Denn bevor sie am 19. März 1963 mit ihrem damaligen Ehemann João Gilberto, Antônio Carlos Jobim und Stan Getz in ein New Yorker Studio ging, um dort die englischsprachigen Versionen von “Garota de Ipanema” und “Corcovado” aufzunehmen, hatte sie als Sängerin tatsächlich kaum Erfahrungen vorzuweisen. Nur einmal zuvor hatte sich die unter Lampenfieber leidende junge Brasilianerin 1960 bei einem Festival in Rio auf eine große Bühne getraut und vor 3.000 Leuten gesungen. Ansonsten war sie bloß ab und zu in den halbprivaten Bossa-Zirkeln von Rio vor einem kleinen Publikum aus Freunden und Bekannten aufgetreten.

Stan Getz und Produzent Creed Taylor sie an jenem denkwürdigen Tag im März 1963 aus heiterem Himmel vors Mikrophon holen wollten. Der Rest ist Geschichte. Das Album The Girl From Ipanema” machten die Bossa und Astruds sanfte, manchmal fast in Trance scheinende Stimme in der ganzen Welt bekannt. Bei der Grammy-Verleihung 1965 wurden Astrud Gilberto und Stan Getz für den Song mit dem Preis für die beste Aufnahme des Jahres ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde das Album mit drei Grammys prämiert, u.a. mit dem für das Album des Jahres. Für Astrud Gilberto selbst war es zudem der Startpunkt ihrer Solokarriere. Insofern reagierte die von Natur aus scheue Astrud zunächst auch sehr zögerlich, alsund Produzentsie an jenem denkwürdigen Tag im März 1963 aus heiterem Himmel vors Mikrophon holen wollten. Der Rest ist Geschichte. Das Album “Getz/Gilberto” und vor allem der Ohrwurm-Hit “” machten die Bossa und Astruds sanfte, manchmal fast in Trance scheinende Stimme in der ganzen Welt bekannt. Bei der Grammy-Verleihung 1965 wurdenundfür den Song mit dem Preis für die beste Aufnahme des Jahres ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde das Album mit drei Grammys prämiert, u.a. mit dem für das Album des Jahres. Für Astrud Gilberto selbst war es zudem der Startpunkt ihrer Solokarriere.

Creed Taylor neun Alben für Verve Records auf, darunter ihr vielgelobtes Debüt Ennio Morricone komponierten Filmmusik zu hören. Zwischen 1965 und 1971 nahm Gilberto unter der Obhut vonr neun Alben für Verve Records auf, darunter ihr vielgelobtes Debüt “The Astrud Gilberto Album” “The Shadow Of Your Smile” und diverse weitere. Darauf interpretierte sie nicht nur Bossas und Sambas, sondern auch Jazzstandards und zeitgenössische Popsongs. Sie nahm den Titelsong einer von Quincy Jones komponierten Thriller-Filmmusik auf und war auch in „fernen Ländern“ ein Gesangsstar: sie nahm Alben in japanischer und italienischer Sprache auf, in Italien war sie sogar auf einer vonkomponierten Filmmusik zu hören.

In den 1980er Jahren wurden Astrud Gilbertos Plattenaufnahmen sporadischer, obwohl sie mit Paolo Jobim, dem Sohn von Antônio Carlos Jobim, und seiner Band hervorragende musikalische Mitstreiter gefunden hatte. In Deutschland war Gilberto noch immer sehr populär, dort nahm sie 1986 ein Album mit dem Bandleader James Last auf und trat in der ZDF-Show „Jazz Club“ auf, die ihr eine ganze Sendung widmete. Aber auch international war der Klang ihres Namens ungebrochen, was sich darin zeigte, dass Künstler wie George Michael und Michael Franks sie zu Gastbeiträgen auf ihren Alben einluden. 2002 veröffentlichte sie mit “Jungle” ihr allerletztes Album und zog sich danach ganz aus der Musikwelt zurück.

Eine zartbittere Note erhielt Astrud Gilbertos Karriere dadurch, dass sie in ihrem Geburtsland Brasilien zeitlebens nie die Anerkennung fand, die ihr im Rest der Welt entgegengebracht wurde. Nachdem sie João Gilberto 1963 in die USA gefolgt war und sich dort dauerhaft niedergelassen hatte, kehrte sie nur einmal 1965 zu einem einzigen Auftritt in São Paulo nach Brasilien zurück. Während sie auch nach ihrem Tod im Jahr 2023 weiter als die Ikone der Bossa Nova gefeiert wird, zucken die meisten Menschen in Brasilien schlichtweg fragend mit den Schultern, wenn der Name Astrud Gilberto fällt.