Streaming-Tipps – Konzerterlebnisse unter dem Weihnachtsbaum

Immer nur Weihnachtslieder ist sicher nicht für alle das perfekte Festprogramm. Eine ganze Reihe von Künstlern, deren Alben wir Ihnen dieses Jahr hier vorgestellt haben, sind derzeit auf YouTube mit sehens- und hörenswerten Konzertmitschnitten zu erleben. Hier sind unsere Jazzkonzert-Streaming-Tipps für die Feiertage (und natürlich auch die Zeit davor oder danach):

THE DAVID MURRAY QUARTET FEAT. FRANCESCA CINELLI (UPV Jazz Festival, Valencia, Spain, November 4, 2025)

JULIAN LAGE SOLO (Bristol Beacon, UK, November 22, 2024)

JACOB COLLIER & THE METROPOLE ORKEST (North Sea Jazz Festival, Rotterdam, Netherlands, July 13, 2025)

MELISSA ALDANA QUARTET (Blues Alley Club, Washington DC, USA, September 19, 2025)

JON BATISTE (ARTE Concert, Baloise Session, Basel, Switzerland, November 5, 2025)

LA LOM (Thalia Hall, Chicago IL, USA, March 2024)