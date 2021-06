Concert For One – Rufus Wainwright singt für Judy

“Besondere Zeiten erfordern besondere Ideen.” Mit diesen Worten läutete Singer-Songwriter Rufus Wainwright vor einigen Monaten unter dem Titel “A Rufus-Retro-Wainwright-Spective – 9 Albums in 18 Shows” eine live aus seinem Wohnzimmer gestreamte Konzertreihe für seine weltweiten Fans ein. Jetzt nähern sich die Zeiten, in denen er wegen der Corona-Pandemie keine Auftritte vor Live-Publikum absolvieren konnte, glücklicherweise langsam dem Ende zu. Schon im Juli kommt er für fünf Konzerte in Spanien, den Niederlanden und Luxemburg nach Europa. Angekündigt ist außerdem für Oktober eine umfangreichere Großbritannien-Tournee.

10. Juni präsentiert er in den historischen Capitol Studios in Hollywood/Los Angeles “Rufus Does Judy At Capitol Studios!”. Dem Konzert, das für das europäische Publikum um 19:00 Uhr beginnt, kann jeder über die Streaming-Plattform Veeps beiwohnen. Der Zuvor jedoch möchte Wainwright seine Fans noch mit einem ganz ausgefallenen virtuellen Leckerbissen verwöhnen: ampräsentiert er in den historischenin Hollywood/Los Angeles “”. Dem Konzert, das für das europäische Publikum umbeginnt, kann jeder über die Streaming-Plattform Veeps beiwohnen. Der Kartenvorverkauf läuft bereits.

“Ich freue mich riesig, mit ‘Rufus Does Judy At Capitol Studios!’ den letzten Teil meiner virtuellen Tournee anzukündigen”, teilt der Sänger auf seiner Homepage mit. “So ist es – ich werde das klassische Judy-Garland-Konzert von 1961 im selben Hollywood-Studio aufführen, in dem Judy auch selbst aufgenommen hat. Und mit demselben Mikrofon. Dieses Album bedeutet mir sehr viel, da es mir 2008 meine erste Grammy-Nominierung einbrachte.”

Gemeint, aber das wissen echte Wainwright-Fans natürlich schon längst, ist damit das 2007 erschienene Doppelalbum “Rufus Does Judy At Carnegie Hall”. Diesmal lässt sich Rufus allerdings nicht von einem 36 Mann starken Orchester begleiten, sondern von seiner regulären vierköpfigen Band mit Pianist Jacob Mann, Gitarrist Brian Green, Bassist Sam Wilkes und Drummer Christian Euman. Und auftreten wird er nicht vor vollem Haus, sondern einem einzelnen und ganz speziellen Gast: der Schauspielerin Renée Zellweger, die vergangenes Jahr für ihre Garland-Darstellung in dem biographischen Drama “Judy” den Oscar als beste Hauptdarstellerin erhielt. Als musikalische Gäste gesellen sich für ein paar Duette per Video-Liveschaltung außerdem noch Rufus’ Schwester Martha Wainwright und der Broadway-Star Kristin Chenoweth dazu.