Being Hipp – ARTE zeigt Jutta-Hipp-Dokumentation

Die menschlichen und künstlerischen Aspekte hinter dieser viel zu kurzen Jazzkarriere dokumentiert der Film "Being Hipp – First Lady of European Jazz“
von Regisseurin Anna Schmidt
, der kürzlich auf ARTE
Premiere feierte und derzeit in der ARTE Mediathek zu sehen ist
. Es ist die erste Filmdokumentation des Lebens der Musikerin. Legendäre Jazzgrößen wie David Amram, Lou Donaldson
und Sheila Jordan
, die Jutta Hipp
noch persönlich kannten, erinnern sich an eine Frau voller Talent, Charisma und Widerspruch. Ihre Biografin Ilona Haberkamp
teilt bisher unveröffentlichtes Archivmaterial, Clara Haberkamp
interpretiert Hipps Musik neu, die renommierte Harvard-Professorin Ingrid Monson
analysiert die politischen und kulturellen Spannungsfelder, in denen sich Jutta Hipp
bewegte, Terri Lyne Carrington
und Cecil McBee
, wichtige Stimmen der heutigen Jazzszene, geben dem Film Tiefe – als Hommage an eine Frau, die ihrer Zeit weit voraus war.