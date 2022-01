Auf Streife im Netz: Übersinnliche Graphic Novel für Blue-Note-Fans

Dave Chisholm ist nicht nur als Trompeter. Bandleader, Komponist, Songwriter und Leiter des Hochstein Music Lab in Rochester/New York aktiv, sondern auch ein überaus begabter Zeichner und fantasievoller Geschichtenerzähler. Seine erste Graphic Novel “Instrumental”, zu der er selbst auch gleich noch einen begleitenden Soundtrack einspielte, brachte er 2017 bei dem Verlag Z2 Comics heraus. Zum 100. Geburtstag von Charlie Parker erschien dort vor zwei Jahren auch Chisholms 144 Seiten starke Graphic Novel “Chasin’ The Bird”, in der es um die turbulente Zeit geht, die der legendäre Altsaxophonist in Los Angeles verbrachte.

Doppel-CD "Bird In L.A." mit 28 seltenen, größtenteils nie zuvor veröffentlichten Aufnahmen, die von Parker in Los Angeles gemacht wurden. "Chasin' The Bird" weckte die Aufmerksamkeit von Blue-Note-Präsident Don Was. Also setzte er sich mit Dave Chisholm in Verbindung und fragte an, ob er die Geschichte seines Labels in einer Graphic Novel auf eine etwas andere Weise erzählen könnte. Das Ergebnis, "Enter The Blue", wird nun in Kollaboration mit Blue Note Records am 25. Januar bei Z2 Comics herauskommen und in vier verschiedenen Ausgaben erhältlich sein.

“Enter The Blue” handelt von Jessie Choi, einer jungen Jazztrompeterin, und ihrem musikalischen Mentor Jimmy Hightower, einem Jazzbassisten alter Schule, der während eines Auftritts in einen komatösen Zustand verfällt. Choi glaubt, dass Jimmy zusammengebrochen ist, weil er in ein geheimnisvolles Reich namens “The Blue” hineingezogen wurde, ein metaphysisches musikalisches Reich, das von den Geistern großer Jazzmusiker bevölkert ist. Auf ihrer Suche nach Jimmys Seele nimmt Jessie den Leser mit auf eine Reise durch die geheime Geschichte von Blue Note Records und seiner beiden Gründer Alfred Lion und Francis Wolff.

“Als jemand, der den Großteil seines Lebens diese Musik, die manche Leute ‘Jazz’ nennen, gespielt hat und von ihr besessen ist, habe ich Blue Note Records immer geliebt”, sagt Dave Chisholm. “Die unglaublichen Darbietungen, die erstaunlichen Klänge, das tadellose graphische Design - jedes neue Blue-Note-Album, das seinen Weg in mein Leben fand, garantierte ein großartiges Hörerlebnis. Die Geschichte von Blue Note folgt in vielerlei Hinsicht der Geschichte dieser Musik. Von Sidney Bechet über Miles und Coltrane, Ornette und Herbie bis hin zu den heutigen Giganten wie Ambrose Akinmusire – praktisch jede bedeutende Persönlichkeit der Jazzgeschichte hat für dieses Label aufgenommen.”

“Mit dem Einfühlungsvermögen eines Musikers und der Handschrift eines Poeten hat Dave Chisholm einen seltenen Blick hinter den Vorhang und in das Innenleben des Jazz geworfen”, meint Don Was. “‘Enter The Blue’ erklärt auf eloquente Weise die furchtlose Kreativität, den innovativen Geist und die künstlerische Tiefe, die die Blue-Note-Tradition seit 1939 auszeichnet.”