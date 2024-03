Auf Streife im Netz – Eine Nacht im Museum

Zwischen Musik und bildender Kunst hat es seit jeher eine sehr fruchtbare und enge Wechselbeziehung gegeben. Mal ist es so, dass sich ein Maler wievon Jazzmusik zu seinen Werken inspirieren ließ. Mal ist es genau anders herum. Und es gab und gibt auch immer wieder Musiker wie etwaoder Roscoe Mitchell , die in einer Phase ihrer Karriere selbst zum Pinsel, Zeichenstift oder Fotoapparat gegriffen haben. Um diese Wechselbeziehung geht es in “”, einem neuen Format des deutsch-französischen Kulturkanals. Für die Reihe begleitet ein Aufnahmeteam des Senders weltweit renommierte Musiker/innen bei Besuchen der schillerndsten Kunstaustellungen in ganz Europa. Im Mittelpunkt steht dabei natürlich immer ein Auftritt des jeweiligen Künstlers in diesem intimen Rahmen.