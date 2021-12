Don digs Blakey – Dokumentation über Art-Blakey-Entdeckung

Das Album als Doppel-LP und weitere von Blue Note Records finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

Afroamerikanische Jazzmusiker, selbst wenn sie eine Bekanntheit wie Schlagzeuger Art Blakey genossen, waren in den 1960er-Jahren in den USA eine andere Behandlung als die euphorische Begrüßung gewohnt, die Blakey und seine Jazz Messenger 1961 erlebten, als sie für eine Reihe von Konzerten in Tokio eintrafen. Mit hochinteressanten Erinnerungen von damals Beteiligten wie Wayne Shorter hat Blue-Note-Präsident Don Was jetzt einen Clip zusammengestellt, der die ungewöhnlichen Umstände der am 10.12. weltweit erstmals erscheinenden Aufnahme “First Flight To Tokyo: The Lost 1961 Recordings” dokumentiert.

Das Album fängt einen großartigen Konzertabend der Schlagzeuglegende mit der klassischen Besetzung seiner Jazz Messengers ein: Trompeter Lee Morgan, Tenorsaxophonist Wayne Shorter, Pianist Bobby Timmons und Bassist Jymie Merritt. Aufgenommen wurde das Konzert am 14. Januar 1961 in der Hibiya Public Hall in Tokio, während der ersten Japan-Tournee der Band.