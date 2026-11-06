"Artist to Watch": aron! veröffentlicht exklusive Vevo-Musikvideos - aron! | JazzEcho

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"Artist to Watch": aron! veröffentlicht exklusive Vevo-Musikvideos

Mit Jazz-Pop und Bossa-Nova-Klängen lässt „Vevo DSCVR Artist to Watch“-Künstler aron! das Musikjahr 2026 auf dem YouTube-Kanal von Vevo ausklingen.
aron! - Vevo DSCVR Artists to Watch 2026
aron! - Vevo DSCVR Artists to Watch 2026
(c) Vevo
06.11.2026

Bereits im November letzten Jahres wurde vom Videokanal Vevo die Auswahl seiner „DSCVR Artists to Watch 2026“ bekannt gegeben („DSCVR“ ist Vevo‘s Kurzschreibweise für „Discover“). Unter den 19 Acts, denen Vevo für 2026 besondere Aufmerksamkeit widmet, ist auch Verve-Künstler aron!. Zu früheren „Artists to Watch“-Künstlern zählten unter anderem schon Sam Smith, Billie Eilish, Lewis Capaldi und Ice Spice.

aron! fand neben der Arbeit an seinem gerade veröffentlichten Debütalbum immer wieder Zeit für eine Reihe exklusiver Vevo-Sessions. Zu Beginn nahm er zwei Songs aus seiner Debüt-EP „cozy you (and other nice songs)“ in swingenden Akustik-Arrangements neu auf, den Titeltrack und „table for two“. Der besondere Reiz liegt in den Arrangements und einer expliziten Live-Atmosphäre: aron! stellte für die Aufnahmen eine achtköpfige Band zusammen, schrieb die Arrangements selbst und probte vor dem Dreh nur ein einziges Mal mit den Musikern. 

Seine Mischung aus klassischem Jazz und Bossa Nova mit modernem Pop-Songwriting ist auch der Grund, weshalb Vevo auf aron! aufmerksam wurde. Messie Bangura aus Vevo’s Artist-&-Label-Relations-Team hebt besonders sein „Storytelling, seine unverwechselbare Stimme und die Verbindung zeitloser Jazz-Klänge mit moderner Pop-Sprache“ hervor.

Zum Jahresende gibt aron! auf Vevo nochmal richtig Gas und veröffentlicht Lyric-Videos zu Songs aus seinem Debütalbum „Too Close For Running”, darunter „Rainy Night“ und „Broken Guitar". Regelmäßig kommen neue musikalisch wie visuell charmante Clips hinzu, es lohnt sich, aron!s Vevo-Kanal zu abonnieren!

aron! - Too Close For Running (Signed LP)
Too Close For Running (Signed LP)
18. Sep. 2026
aron! - Too Close For Running (LP)
Too Close For Running (LP)
18. Sep. 2026
aron! - Too Close For Running (Signed CD)
Too Close For Running (Signed CD)
18. Sep. 2026
aron! - Too Close For Running
Too Close For Running
18. Sep. 2026

Musik von aron!

aron! - Too Close For Running (Signed CD)
Too Close For Running (Signed CD)
18. Sep. 2026
aron! - Too Close For Running (Signed LP)
Too Close For Running (Signed LP)
18. Sep. 2026
aron! - Too Close For Running
Too Close For Running
18. Sep. 2026
aron! - Too Close For Running (LP)
Too Close For Running (LP)
18. Sep. 2026
aron! - cozy you
cozy you (and other nice songs)
6. Juni 2025
aron! - cozy you (and other nice songs / Vinyl-EP)
cozy you (and other nice songs / EP)
6. Juni 2025

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