aron! ruft bei dodie an: Single-Duett „Call When You Can“ erschienen - aron! | JazzEcho

Manchmal zeigt sich Nähe gerade darin, Distanz auszuhalten. Auf seiner neuen Single „Call When You Can“ erzählt aron! von einer Beziehung, in der Terminkalender, Entfernung und verpasste Momente nicht das Ende bedeuten müssen. An seiner Seite: die britische Singer-Songwriterin dodie. Der Song erscheint als weiterer Vorgeschmack auf aron!s Debütalbum „Too Close For Running“, das am 18. September bei Verve Records veröffentlicht wird.

Liebe ohne ständige Verfügbarkeit

„Call When You Can“ kreist um die Kompromisse einer Fernbeziehung und um die Gelassenheit, die entstehen kann, wenn zwei Menschen diese Bedingungen ganz einfach akzeptieren. Statt Eifersucht oder Trennungsgesten setzt aron! auf Verständnis: Man wird sich nicht immer erreichen, nicht jeden Augenblick miteinander teilen können. Entscheidend ist, was bleibt.

Musikalisch übersetzt er diesen Gedanken in seinen charakteristischen Mix aus Jazz-Anklängen und zugänglichem Indie-Pop. Gitarrenmelodien schlängeln sich durch ein bewusst warm gehaltenes Arrangement, während aron! und dodie den Song mit zurückgenommenem Gesang eher als intimes Gespräch denn als großes Pop-Duett gestalten.

Wiedersehen nach Europatour

Dass ausgerechnet dodie auf der neuen Single dabei ist, passt zur musikalischen Entwicklung von aron!. Er bezeichnet die britische Musikerin als langjährige kreative Inspiration. Ende letzten Jahres begleitete er sie als Opening Act auf ihrer europäischen Tour und wurde kurzerhand auch Tourband-Mitglied. Auch dodie hat sich mit persönlichen Songs über Liebe, Beziehungen und die Unsicherheiten des Erwachsenwerdens ein großes Publikum erspielt. Ihr Debütalbum „Build A Problem“ erreichte 2021 Platz drei der britischen Charts; zusammen mit ihrem aktuellen Album “Not For Lack Of Trying” kommt ihre Musik inzwischen auf mehr als eine Milliarde Streams.