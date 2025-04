Charmant mit Ausrufezeichen – Debüt-EP von aron! im Juni

Mit Songs so lässig und charmant wie alte Hollywood-Filme stellt sich der 21-jährige aron! (nur echt mit Ausrufezeichen) als neues Signing des Verve-Labels vor. Im Schallplattengeschäft und auf den Streaming-Plattformen ist man ihm bislang noch nicht begegnet, dafür hat er auf Instagram und TikTok auf sich aufmerksam gemacht. Und das mit einer für die digitale Welt angenehm analogen Musik.

Mit kunstvoller Chaos-Frisur und Slacker-Look könnte man aron! für einen Indie-Rocker halten, der Eindruck täuscht allerdings. aron! schreibt Jazz-Melodien und Texte wie ein alter Hase, croont wie der junge Sinatra und ist fingerfertig an Gitarre und Tasten. Seine Lieder über die Liebe und das Leben im Allgemeinen sind nostalgisch und überraschend modern zugleich.

aron! studierte klassische Komposition an der North Carolina School of the Arts und entwickelte dort eine Vorliebe für Chopin, Ravel und Bach. Während der COVID-Pandemie widmete er sich tagtäglich dem Klavier, stand um 7:30 Uhr auf und erkundete, was man mit 88 Tasten alles anfangen kann. Er gewann ein Vollstipendium für die University of Miami und studierte dort Jazzgesang und Komposition für Film. Gleichzeitig sammelte er erste Erfahrungen auf der Bühne, indem er Dutzende Konzerte mit seiner Indie-Pop-Band Sunny Side Up! spielte. 2023 begann er seinen „Vintage Pop“, wie er ihn nennt, zu erkunden und baute sich online eine große Fangemeinde auf. Labels meldeten sich bei ihm, und er unterschrieb bei Verve Records, um seinen Sound auf einer ersten EP zu präsentieren. „Es ist eine Art Singer-Songwriter-Jazz“, erklärt er. „Ich habe mich schon immer für die echten Romantiker der alten Schule interessiert. Die Leute machen heute dasselbe durch wie damals. Liebeskummer ist Liebeskummer, und Liebe ist Liebe. Wir sind alle Menschen, und darum geht es in den meisten meiner Songs. Es wäre cool, wenn den Leuten einer meiner Songs im Kopf hängen bleibt“.

Sechs außerordentlich ins Ohr gehende Songs erscheinen am 6. Juni als seine erste schwarze Scheibe beim Label von Ella Fitzgerald, Louis Armstrong und Blossom Dearie. Ein Kreis schließt sich und für den jungen aron! beginnt eine vielversprechende Musikkarriere.