Akustik-Session am Küchentisch – aron! plays Mahogany

Seit der in London ansässige YouTube-Kanal Mahogany Sessions, der aus einem erfolgreichen Musik-Blog entstand, im Jahr 2009 auf Sendung ging, haben sich dort bekannte und aufstrebende Künstler und Künstlerinnen die Klinke in die Hand gegeben. Dabei sind alle Genres möglich, nur eines verbindet die Sessions: sie sind rein akustisch und in der Regel relaxed und balladesk. Allein in letzter Zeit sind Größen wie Ed Sheeran, James Bay, Ludovico Einaudi, Jacob Collier und Arooj Aftab mit exklusiven Mahogany-Session zu sehen und hören gewesen.

Ganz frisch hat sich jetzt auch der 22-jährige Verve-Newcomer aron! hinzugesellt, mit zwei charmant entschleunigten Versionen von Songs aus seiner Debüt-EP „cozy you (and other nice songs)“: “table for two” und “i think about you lots”. An der Gitarre und zusammen mit seinem musikalischen Mitstreiter Jay Verma an einem zum Perkussionsinstrument umfunktionierten Buch setzt aron! seiner ohnehin schon hochentspannten Musik noch einen drauf. Das Ergebnis ist eine relaxte Session in lichtdurchfluteter Landhausküche – was könnte paradiesischer sein und mehr Appetit auf aron!‘s erstes Album machen, das für kommendes Jahr angekündigt ist.