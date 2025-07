ECM Explorations bei Stage+: Anouar Brahem Quartet in Paris

Ende April widmete die renommierte Philharmonie de Paris dem Labeleine eigene Konzertreihe. Unter dem Motto “ECM Explorations” traten dort an mehreren Abenden hintereinander zahlreiche ECM-Künstler/innen auf und wurden vom anspruchsvollen Pariser Publikum mit stehenden Ovationen gefeiert. Zu den Höhepunkten zählten der Auftritt von(Oud) mit(Klavier),(Kontrabass) und(Cello) sowie jene desund des. Alle drei Konzerte waren bereits Monate zuvor bis auf den letzten der 2.400 Sitzplätze ausverkauft und wurden für denaufgezeichnet., in dem der Tunesier Anouar Brahem sein jüngstes Projekt “” vorstellte. Das im Frühjahr 2025 erschienene Album (sein erstes in acht Jahren!) hatte er in derselben hochkarätigen Besetzung eingespielt, mit der er auch die Bühne der Philharmonie de Paris betrat.In der französischen Kultur- und Fernsehzeitschrift Télérama schrieb Louis-Julien Nicolaou nach dem Pariser Konzert: “Begleitet von Django Bates (Klavier), Dave Holland (Kontrabass) und Anja Lechner (Cello) trug der tunesische Oud-Spieler seine Kompositionen mit äußerster Ernsthaftigkeit vor, ohne den geringsten Anflug von Pathos. Nahezu alle Stücke verweisen auf ein Element der palästinensischen Kultur, seien es die Früchte der Erde (‘The Sweet Oranges of Jaffa’) oder der Gedanken (‘Edward Saïd’s Rêverie’, eine Hommage an den großen Intellektuellen Edward Saïd) oder kraftvolle Symbole (‘The Eternal Olive Tree’). […] Das Publikum lauschte der Musik in seltener Andacht und belohnte sie mit stürmischem Beifall.”