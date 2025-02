Balsam für Seele und Ohren in unruhigen Zeiten

Acht Jahre musste die Welt auf ein neues Album des Oud-Spielers Anouar Brahem warten. Acht Jahre, in denen sie sich rasant schnell verändert hat… und leider nicht zum Besseren. Geblieben ist der Zauber, der von Brahems Musik ausgeht und der in all dem schrillen Chaos, das sie umgibt, Balsam für Seele und Ohren ist. Am 7. März erscheint bei ECM Records endlich ein neues Album des gebürtigen Tunesiers: “After The Last Sky”. Der Titel ist dem Gedicht “The Earth Is Closing On Us” von Mahmoud Darwish (1941–2008) entlehnt, der als “poetische Stimme des palästinensischen Volkes” bezeichnet wurde. Darin heißt es: “Where should we go after the last frontiers? / Where should the birds fly after the last sky?” (“Wohin sollen wir gehen nach den letzten Grenzen? / Wohin sollen die Vögel fliegen nach dem letzten Himmel?”). Mit diesen metaphysischen Fragen setzt sich Anouar Brahem auf seinem elften Album “After The Last Sky” musikalisch auseinander. “Musik, und insbesondere Instrumentalmusik, ist von Natur aus eine abstrakte Sprache, die keine expliziten Ideen vermittelt”, räumt Brahem ein. “Sie zielt vielmehr auf Emotionen und Empfindungen ab, und wie sie wahrgenommen wird, ist von Mensch zu Mensch verschieden. Was bei dem einen Traurigkeit hervorruft, kann bei einem anderen Nostalgie auslösen… Ich lade die Zuhörerinnen und Zuhörer ein, ihre eigenen Emotionen, Erinnerungen oder Vorstellungen zu projizieren, ohne zu versuchen, sie zu ‘lenken’.” Zur Seite stehen Brahem erneut der Pianist Django Bates und der Bassist Dave Holland, die bereits 2017 auf dem Vorgänger “Blue Maqams” zu hören waren. Anstelle des Schlagzeugers Jack DeJohnette rückte nun die Cellistin Anja Lechner in das Ensemble, die auf dem Album gleich eine tragende Rolle übernimmt. Nachdem das dramatische Titelstück des Albums bereits vor einigen Wochen vorab veröffentlicht wurde und auf ein begeistertes Echo stieß, erscheint nun als zweite Single der verträumte Song “Awake”, der von einem elegant perlenden Klaviersolo von Django Bates gekrönt wird.