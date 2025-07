Amos Lee – Blue-Note-Debüt des Singer-Songwriters zurück auf LP

Obwohl er sich längst aus ihrem Schatten freigespielt hat, verbindet man das selbstbetitelte Erstlingswerk von Amos Lee immer noch mit seiner Blue-Note-Labelkollegin Norah Jones. So wie ihre wird auch seine Musik oft als Mix aus Folk, Soul und Jazz charakterisiert. 2003 schickte sein Manager ein Demo mit vier Songs an mehrere Plattenlabels, bei Blue Note Records war man sofort von seiner Stimme beeindruckt. Ein wenig später hörte Norah Jones Lees Musik bei einem Besuch der Plattenfirma und lud Lee spontan ein, als Vorgruppe ihrer Tournee 2004 aufzutreten.

Ein Jahr später erschien dann Amos Lees weithin hochgelobtes Debütalbum bei Blue Note, das von Norah Jones‘ Bassist Lee Alexander produziert wurde und auf dem Norah Jones und Mitglieder ihrer Band mitwirkten. Das Album erreichte Platz 2 der Billboard Top Heatseekers Charts und Lee wurde vom Rolling Stone zu einem der „Top 10 Artists to Watch“ ernannt. Ein Song des Albums, das inzwischen als Klassiker seines Genres gilt, „Colors“, wurde durch den Einsatz in TV-Serien wie „Grey’s Anatomy“ und „Dr. House“ sowie im Film „Just Like Heaven“ zusätzlich populär.

Nachdem „Amos Lee“ lange vom LP-Markt verschwunden war, hat Blue Note das Album jetzt zwanzig Jahre nach Erstveröffentlichung neu in Vinyl pressen lassen.