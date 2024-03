Aperitif in den Jazz Bars – Alice-Coltrane-Album vorab zu hören

“Jazz Kissa” werden sie genannt, japanische Jazz Bars, in denen sich seit Jahrzehnten Jazz-Fans versammeln, um zuerst Schellacks und später Langspielplatten anzuhören. Mit einem Kaffee, Tee oder hochprozentigen Getränk, mit angemessener, höchster Aufmerksamkeit und in völliger Stille, in Lokalitäten die oft Wohnzimmergröße nicht überstiegen. In der Frühzeit dieser Kultur traf man sich nicht zuletzt in “Jazz Kissas”, da man kaum Möglichkeiten besaß, in den eigenen vier Wänden Schallplatten abzuspielen. Plattenspieler, HiFi-Anlagen und nicht zuletzt auch die zumeist aus den USA importierten Jazz-Platten waren für Normaljapaner unerschwinglich. Nach einer Krise um die Jahrtausendwende herum waren Jazz Kissas bald wieder angesagt, der seit Jahren grassierende Vinyl-Boom gibt ihnen zusätzlichen Schwung. Der Fotograf Philip Arneill veröffentlichte vor kurzem ein Buch mit dem Titel “Tokyo Jazz Joints”, das auf über 150 Seiten die Magie dieser Orte visuell einfängt.

In der Tradition der "Jazz Kissas" sind inzwischen auch in europäischen und amerikanischen Großstädten Lokale entstanden, in denen es in gepflegtem Ambiente und zu entsprechenden Getränken Jazz von Schallplatte zu genießen gibt. Nicht immer wird wie in Japan in völligem Schweigen zugehört, aber wenn in diesen Bars sogenannte “Listen Sessions” stattfinden, kommt die Atmosphäre denen in den japanischen “Jazz Kissas” schon recht nah.