Jazztradition reloaded – Aaron Parks kündigt neues Blue-Note-Album an

Als Aaron Parks
2017 sein Trio-Album “Find The Way” mit dem Bassisten Ben Street
und dem Schlagzeuger Billy Hart
bei ECM Records veröffentlichte, überschlugen sich die Kritiker geradezu vor Begeisterung. Peter Bacon nannte es in den London Jazz News “eine der schönsten Klaviertrio-Aufnahmen des Jahres”
, während Pete Pardo im Web-Magazin Sea of Tranquility schrieb, dass man “ein besseres Beispiel für eine moderne Auslegung des klassischen Klaviertrios kaum finden wird”
. Inzwischen hat Parks den Weg zu seinem ersten Label Blue Note Records zurückgefunden. Dort hatte er 2008 das Album “Invisible Cinema” vorgelegt, das als einer der Vorreiter des Indie-Jazz des 21. Jahrhunderts gilt. Dieser “moderne Klassiker” wurde im Juni 2024 in der Blue Note Classic Vinyl Serie erstmals mit Bonustracks als Doppelalbum auf Vinyl
veröffentlicht. Nur wenige Monate später feierte Parks dann mit “Little Big III” sein eigentliches Comeback bei dem Label.