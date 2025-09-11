Jazztradition reloaded – Aaron Parks kündigt neues Blue-Note-Album an

Aaron Parks 2017 sein Trio-Album “Find The Way” mit dem Bassisten Ben Street und dem Schlagzeuger Billy Hart bei ECM Records veröffentlichte, überschlugen sich die Kritiker geradezu vor Begeisterung. Peter Bacon nannte es in den London Jazz News “eine der schönsten Klaviertrio-Aufnahmen des Jahres”, während Pete Pardo im Web-Magazin Sea of Tranquility schrieb, dass man “ein besseres Beispiel für eine moderne Auslegung des klassischen Klaviertrios kaum finden wird”. Inzwischen hat Parks den Weg zu seinem ersten Label Blue Note Records zurückgefunden. Dort hatte er 2008 das Album “Invisible Cinema” vorgelegt, das als einer der Vorreiter des Indie-Jazz des 21. Jahrhunderts gilt. Dieser “moderne Klassiker” wurde im Juni 2024 in der Blue Note Classic Vinyl Serie erstmals mit Bonustracks als Doppelalbum auf Vinyl veröffentlicht. Nur wenige Monate später feierte Parks dann mit “Little Big III” sein eigentliches Comeback bei dem Label. Als2017 sein Trio-Album “Find The Way” mit dem Bassistenund dem Schlagzeugerbei ECM Records veröffentlichte, überschlugen sich die Kritiker geradezu vor Begeisterung. Peter Bacon nannte es in den London Jazz News “eine der schönsten Klaviertrio-Aufnahmen des Jahres”, während Pete Pardo im Web-Magazin Sea of Tranquility schrieb, dass man “ein besseres Beispiel für eine moderne Auslegung des klassischen Klaviertrios kaum finden wird”. Inzwischen hat Parks den Weg zu seinem ersten Label Blue Note Records zurückgefunden. Dort hatte er 2008 das Album “Invisible Cinema” vorgelegt, das als einer der Vorreiter des Indie-Jazz des 21. Jahrhunderts gilt. Dieser “moderne Klassiker” wurde im Juni 2024 in der Blue Note Classic Vinyl Serie erstmals mit Bonustracks alsveröffentlicht. Nur wenige Monate später feierte Parks dann mit “Little Big III” sein eigentliches Comeback bei dem Label.

Dem folgt nun mit dem Album “By All Means!!”, das ab sofort vorbestellt werden kann, am 7. November der nächste Streich. Zehn Jahre nach der Einspielung von “Find The Way” kommt es darauf zur von vielen Jazzfans lange herbeigesehnten Reunion mit Ben Street und Billy Hart. Diesmal wird die Klangpalette aber durch den jungen Tenorsaxofonisten Ben Solomon erweitert. Auf “By All Means!!” wird Parks sieben neue Eigenkompositionen präsentieren, in denen er seine “Liebe zur Jazztradition und zur Tradition der schwarzen amerikanischen Musik” zum Ausdruck bringt. Darunter befinden sich zwei besonders schöne musikalische Widmungen an seine Frau und seinen Sohn. Mit der Optik des Covers knüpft er zudem an die Ästhetik klassischer Blue-Note-Alben an.