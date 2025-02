Digitale EP im März – TRÍADA aus Buenos Aires stellen sich vor

Musiker wissen natürlich, was eine Triade ist: als Dreiklang wird in der Musik ein dreitöniger Akkord bezeichnet, der im einfachsten Fall aus zwei übereinandergeschichteten Terz-Intervallen besteht. Für Musikhörer ohne Vorbildung ist so ein Dreiklang dagegen ganz einfach ein musikalischer Hochgenuss. Das junge argentinische Musik-Trio TRÍADA, bestehend aus Diamela Spina (Percussion & Gesang), Aylen Reynoso (Gitarre) and Julia Percowicz (Gesang), die bereits 2023 während ihres Studiums an der Schule für darstellende Künste begannen, gemeinsam Musik zu machen, hat Millionen von Internet-Aufrufen und ein weltweites Publikum erreicht. Mit ihrem Bandnamen TRÍADA spielen sie natürlich auf die drei Noten an, die einen wohlklingenden Akkord ergeben.

Im Alter von jungen jeweils 19 Jahren intonieren Diamela, Aylen und Julia aus Buenos Aires Klassiker der lateinamerikanischen Musik mit erstaunlicher Glaubwürdigkeit und Leichtigkeit. Ihre Interpretation von João Gilbertos Bossa-Nova-Evergreen „O Pato“ wurde auf Instagram mit riesiger Begeisterung aufgenommen und erzielte bis heute zwei Millionen Aufrufe.