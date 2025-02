LP-Premiere im Februar – Till Brönners "Midnight“ erstmals auf dem Plattenteller

Till Brönner muss man niemandem mehr vorstellen, aber vielleicht haben selbst einige seiner Fans noch nicht “Midnight“ entdeckt, das brillante ”hidden album“, das er am Anfang seiner Karriere aufnahm. 1995 bot sich dem damals 24-Jährigen die bemerkenswerte Gelegenheit, in den USA mit Musikern seiner Wahl ins Studio zu gehen. Eine Riesenchance für den jungen Trompeter, der hierzulande allerdings schon mit Peter Herbolzheimer und der RIAS Big Band spielte und drei eigene CDs aufgenommen hatte, darunter „Generations of Jazz“ mit den Amerikanern Ray Brown und Jeff Hamilton.

Auf “Midnight“ umgab sich Brönner mit erstaunlichen US-Kollegen wie Michael Brecker, sicherlich der beste Tenorsaxofonist seiner Generation, Gitarrist Dean Brown, Bassist Anthony Jackson, Schlagzeuger Dennis Chambers, Weather-Report-Perkussionist Manolo Badrena, David Mann von Tower of Power und George Whitty von der Brecker Brothers Band.

”Midnight“ erschien zunächst auf einem Independent-Label und sorgte damals noch nicht für das verdiente internationale Aufsehen. Ende Februar kehrt das soulige Album, über das AllMusic in seiner Vier-Sterne-Rezension schreibt, es sei nicht nur „ein Höhepunkt in Brönners Werk, sondern ein Highlight des zeitgenössischen Jazz", nun als remasterte 180g-Doppel-LP im Gatefold-Sleeve zurück und liegt damit weltweit erstmals auf Vinyl vor.