Überraschendes Album – The Messthetics kündigen neues Werk an

Impulse!-Albumdebüt erstmals das Jazz-Punk-Trio The Messthetics aus Washington DC, bestehend aus Mitgliedern der Punk-Band Fugazi, und der in New York ansässige Jazz-Tenorsaxofonist James Brandon Lewis zusammen. Fans und Medien waren begeistert und beschrieben ihre Musik u.a. als "Schnittstelle zwischen freier Improvisation und dem Geist des punkbeeinflussten Rock'n'Roll" (Glide Magazin). 2024 taten sich für ihr gemeinsames

Nach einer erfolgreichen Europatournee mit über 150 Konzerte haben die Musiker jetzt das am 20. Februar erscheinende Nachfolgealbum ”Deface The Currency“ angekündigt, das den Vorgänger in Sachen Energie noch übertreffen soll. Zunächst war gar nicht geplant, für ein volles Album ins Studio zu gehen, sondern lediglich mit einigen Aufnahmen zu dokumentieren, wie sich die musikalische Chemie des Quartetts während der Tour weiterentwickelt hatte. Die Band kontaktierte ihren Toningenieur Don Godwin und buchte ein paar Tage im Tonal Park Studio in Takoma Park, Maryland, wo auch die Aufnahmen für „The Messthetics and James Brandon Lewis“ entstanden waren. „Wir wollten den Moment nicht verstreichen lassen, an dem die Band gerade emotional und musikalisch so gut harmonierte“, erinnert sich Schlagzeuger Brendan Canty. Doch sobald die Sessions begonnen hatten, wurde klar, dass die Gruppe bereit war, ihr zweites Album zu veröffentlichen.

“Deface The Currency“ soll im Februar demonstrieren, wie sehr die Band sich zu einer beeindruckenden Einheit entwickelt hat, die mehr denn je mit komplexen Unisono-Linien, kantigen Melodien und kraftvollen Improvisationen beeindruckt, und dass Cantys Intuition richtig war: Durch das gemeinsame Spiel Abend für Abend hatte das Quartett neue musikalische Gefilde erreicht. ”Die Band hat sich zu etwas Eigenständigem entwickelt“, sagt der Schlagzeuger, "zu einem Kollektiv, einer echten Band“.