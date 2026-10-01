Samara Joy: Erste Live-EP „Live At The Blue Note L.A.“ erscheint im Oktober - Samara Joy | JazzEcho

Mit gerade einmal 26 Jahren hat Samara Joy bereits eine Karriere hingelegt, für die andere Jahrzehnte brauchen. Nun dokumentiert die Sängerin erstmals offiziell ihre Qualitäten als Live-Künstlerin: „Live At The Blue Note L.A.“ erscheint bei Verve Records und versammelt auf gut 31 Minuten fünf Aufnahmen aus Joys ausverkauften Shows im April 2026 im Blue Note Los Angeles.

Dabei geht es nicht einfach darum, bekannte Studioaufnahmen möglichst originalgetreu auf die Bühne zu übertragen. Im Mittelpunkt steht vielmehr jene musikalische Beweglichkeit, die Joys Konzerte auszeichnet: Melodien werden gedehnt, Phrasen neu geformt und Standards zum Ausgangspunkt eines spontanen Dialogs zwischen Stimme und Band.

Samara Joy live: Jazzstandards zwischen Tradition und Improvisation

Das Programm von „Live At The Blue Note L.A.“ führt tief hinein in das Great American Songbook und die Jazzgeschichte. Mit Thelonious Monks „'Round Midnight“, Jerome Kerns „Yesterdays“ und Billy Strayhorns „Lush Life“ widmet sich Joy drei Standards, an denen sich Generationen von Jazzsängerinnen und -sängern versucht haben.

Den längsten Raum bekommt mit knapp zehn Minuten Antonio Carlos Jobims „No More Blues“, bevor eine kurze Reprise die EP beschließt. Das Stück schlägt zugleich eine direkte Brücke zu Joys jüngstem Studioalbum „Portrait“, auf dem es ebenfalls enthalten ist. Insgesamt kommt die Live-EP auf eine Spielzeit von 31 Minuten und 37 Sekunden.

Gerade diese Auswahl passt zu einer Sängerin, deren Umgang mit Jazztradition nie auf bloße Reproduktion hinausläuft. Joy besitzt das Vokabular des klassischen Vocal Jazz – Phrasierung, Timing, harmonische Beweglichkeit und Scat-Gesang –, benutzt es aber als Ausgangspunkt für Interpretationen, die im Moment entstehen.

„Portrait“ brachte Samara Joy den sechsten GRAMMY

„Live At The Blue Note L.A.“ folgt auf ein weiteres außerordentlich erfolgreiches Kapitel ihrer noch jungen Karriere. Bei den GRAMMY Awards 2026 wurde „Portrait“ als Best Jazz Vocal Album ausgezeichnet. Es war Joys sechster GRAMMY bei bislang sieben Nominierungen.

Ihre bemerkenswerte Serie begann 2023: Damals gewann sie für „Linger Awhile“ den GRAMMY als Best Jazz Vocal Album und setzte sich außerdem in der genreübergreifenden Kategorie Best New Artist durch. 2024 folgte die Auszeichnung für „Tight“ als Best Jazz Performance, 2025 gewann sie mit Sullivan Fortner für „Twinkle Twinkle Little Me“ sowie für „A Joyful Holiday“. Mit „Portrait“ kam 2026 GRAMMY Nummer sechs hinzu.

Blue Note Los Angeles: Ein neuer Jazzclub am Sunset Boulevard

Auch der Aufnahmeort macht „Live At The Blue Note L.A.“ zu einem besonderen Zeitdokument. Das Blue Note Los Angeles ist noch ausgesprochen jung: Der Ableger der berühmten New Yorker Club-Institution eröffnete am 14. August 2025 am Sunset Boulevard in Hollywood. Robert Glasper spielte die Eröffnungskonzerte.

Mit rund 200 Plätzen ist der Club bewusst auf Nähe zwischen Musikern und Publikum angelegt. Schon die erste Saison zeigte, wie weit das musikalische Spektrum des Hauses reicht: Neben Jazzgrößen wie Kamasi Washington, Esperanza Spalding, Branford Marsalis und Ravi Coltrane standen auch Künstlerinnen und Künstler aus Soul, R&B, Hip-Hop und Pop auf dem Programm.

„Live At The Blue Note L.A.“ zeigt Samara Joy als Bandleaderin

Begleitet wird Joy von Cameron Campbell am Klavier, Martin Jaffe am Bass und Evan Sherman am Schlagzeug sowie David Mason am Altsaxofon, Kendric McCallister am Tenorsaxofon, Jason Charos an der Trompete und Eli Feingold an der Posaune. Produziert wurde die Aufnahme von Samara Joy selbst.

„Live At The Blue Note L.A.“ erscheint am 23. Oktober 2026 bei Verve Records als LP + CD und kann bereits vorbestellt werden.