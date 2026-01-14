Der Spaß geht weiter – Jeff Goldblum kündigt Albumfortsetzung an

“Still Blooming“ heißt das im April 2025 erschienene dritte Album von Hollywood-Multitalent Jeff Goldblum. Darauf überzeugt er nicht nur wie üblich als Pianist, Bandleader und Sänger, sondern konnte auch seine Kolleginnen aus den beiden “Wicked“-Filmen, Ariana Grande und Cynthia Erivo‚ sowie Scarlett Johansson für eine Mitwirkung als Sängerinnen begeistern. Das Kino-Musical, in dem Goldblum als schräger Zauberer von Oz glänzt, war ein derartiger Welterfolg, dass inzwischen ein zweiter Teil die Kinokassen klingeln lässt.

“Eine gute Idee“ könnte sich Jeff Goldblum gedacht haben, dessen Album ebenso gut ankam, und so darf man sich jetzt auf ein am 5. Juni erscheinendes sogenanntes “Companion Album“ freuen, das den Titel “Night Blooms“ tragen wird. Darauf greift Goldblum nicht nur vier Titel des Vorgängers in stimmungsvollen “Late Night Session“-Versionen wieder auf, sondern hat auch sechs neue Tracks im Gepäck, auf denen die Gaststars Charlie Puth, Melody Gardot, Cynthia Erivo und dodie glänzen. Das Album runden zwei bislang nur digital erschienene Pop-Hits ab, die Goldblum zusammen mit Sängerin Haley Reinhart in loungige Bossa-Tracks verwandelt hat: “Lover“ von Taylor Swift und “Tattoo“ von Loreen. Damit es spannend bleibt, wird ein letzter der zwölf Titel und der potentielle Gaststar erst in der näheren Zukunft bekannt gegeben.

Jeff Goldblum eine der fleißigsten Hollywoodgrößen ist, beweist er auch immer wieder beim Signieren seiner Alben. Auch “Night Blooms“ wird er persönlich in einer Sonderauflage signieren, die in Deutschland exklusiv im JazzEcho-Store erhältlich sein wird. Diese Exemplare dürften wie immer blitzschnell vergriffen sein, ab sofort können sie nur hier vorbestellt werden. Dasseine der fleißigsten Hollywoodgrößen ist, beweist er auch immer wieder beim Signieren seiner Alben. Auchwird er persönlich in einer Sonderauflage signieren, die in Deutschland exklusiv im JazzEcho-Store erhältlich sein wird. Diese Exemplare dürften wie immer blitzschnell vergriffen sein,

„Night Blooms“ Tracklist:

1. Misty – Feat. Melody Gardot

2. Bewitched, Bothered, and Bewildered – Feat. Charlie Puth

3. ???

4. If I Only Had A Brain – Feat. Cynthia Erivo

5. Mean To Me – Feat. dodie

6. As Time Goes By – Feat. Jeff Goldblum

7. Tattoo – Feat. Haley Reinhart

8. Lover – Feat. Haley Reinhart

9. We’ll Meet Again (Late Night Session) – Feat Cynthia Erivo

10. I Don’t Know Why [I Just Do] (Late Night Session) – Feat. Ariana Grande

11. Stella By Starlight (Late Night Session) – Feat. Maiya Sykes

12. The Best Is Yet To Come (Late Night Session) – Feat. Scarlett Johansson