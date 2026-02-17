Wichtiger denn je - Irreversible Entanglements kündigen neues Album an - Irreversible Entanglements | JazzEcho

“The spirit moves us to sing these fight songs. To hold on, to keep going, together we overcome”, schreiben die Irreversible Entanglements in einem Artist Statement zu ihrem von Fans heiß erwarteten zweiten Album auf Impulse! Records, das am 27. März erscheinen wird. Seit zehn Jahren mischt die Band mit spektakulären Live-Auftritten und abenteuerlichen Alben nun schon die internationale Jazzszene auf. Das Quintett um die Spoken-Word-Künstlerin Camae Ayewa (a.k.a. Moor Mother), die als “Internationale Künstlerin des Jahres” mit dem Deutschen Jazzpreis 2023 ausgezeichnet wurde, ist in der Vergangenheit schon mit dem Art Ensemble Of Chicago, John Coltrane, Alice Coltrane und Pharoah Sanders, aber auch der Schroffheit des Punk und aktuellen Zeitgenossen wie Shabaka Hutchings und Makaya McCraven verglichen worden. Dabei ist die Musik des US-Quintetts unverwechselbar und eigen. Für Ende März hat es nun sein zweites Impulse!-Album "Future Present Past“ angekündigt, das erneut im legendären Rudy Van Gelder Studio aufgenommen wurde, in dem auch Coltranes Klassiker "A Love Supreme“ entstand. Mit dem Album wollen die fünf Musiker einmal mehr dynamischen Jazz, globale Musiktraditionen, Spoken Word und klare politische Standpunkte zusammenbringen.

In der internationalen Musikszene hatten sich Irreversible Entanglements längst einen Namen erspielt, als sie 2023 mit dem Vorgänger "Protect Your Light“ ihr viertes Album als Debüt bei Impulse! Records veröffentlichten. Das Kollektiv aus Philadelphia, Pennsylvania und Washington D.C. wurde 2015 nach einem Konzert gegen rassistische Polizeigewalt gegründet um den Texten von Dichterin, Musikerin und Aktivistin Moor Mother einen musikalischen Rahmen zu bieten.