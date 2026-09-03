dodie kündigt Deluxe-Edition vom Album „Not For Lack Of Trying“ an - dodie | JazzEcho

Die britische Singer-Songwriterin und Multiinstrumentalistin dodie hat sich vom YouTube-Phänomen zur international erfolgreichen Indie-Pop-Künstlerin entwickelt. Mit knapp zwei Millionen Abonnenten und rund 460 Millionen YouTube-Views verfügt sie über eine große, loyale Fangemeinde. Die in Nord-London geborene Künstlerin wurde zunächst mit selbst veröffentlichten Songs und Videos einem großen Publikum bekannt. Auf ihrem Debütalbum „Build A Problem“, das 2021 bis auf Platz drei der britischen Charts kletterte, entwickelte sie ihren zwischen Indie-Pop, Folk und kammermusikalischen Arrangements angesiedelten Sound weiter.

Indie-Pop und eine Prise Jazz

Persönliches, oft schonungslos offenes Songwriting ist dabei ebenso zu einem Markenzeichen geworden wie ihr zurückgenommener Gesang und ein Faible für ungewöhnliche Harmonien. Aber auch der Jazz ist Bestandteil von dodies musikalischer Sprache. Für das Compilation-Album “Chet Baker Re:Imagined” nahm sie beispielweise 2025 eine subtile Version des Standards “Old Devil Moon” auf, den Chet Baker unsterblich gemacht hatte.

Im selben Jahr folgte mit „Not For Lack Of Trying“ ihr zweites Album. Größtenteils zwischen London und Los Angeles geschrieben und gemeinsam mit dem Grammy-nominierten Produzenten Joe Rubel (Maisie Peters, Griff, Sigrid) produziert, beschäftigt sich die Platte mit Liebe und Trennung, Vergleichsdruck, Depression und der Suche nach Orientierung. Die für dodie typischen gedämpften Gitarren, schwebenden Streicher und mehrstimmigen Gesänge rückten dabei in eine musikalisch breiter aufgestellte Klangwelt.

Neue Songs und alte Favoriten in neuem Gewand

Für die Deluxe-Edition kehrt dodie jetzt noch einmal zu diesem Album zurück. Mit „Fruit In The Sun“ und „As Far As We Know“ kommen zwei neue Stücke hinzu, außerdem erscheint „Maybe, Finally“ erstmals auf einem physischen Tonträger. Vier Songs aus „Not For Lack Of Trying“ wurden zudem in den Middle Farm Studios komplett neu interpretiert.

Dafür lud dodie an ihrem 31. Geburtstag einige ihrer engsten musikalischen Weggefährten aufs Land ein. Gemeinsam wurden die Stücke neu gelernt, arrangiert und eingespielt, neues Material ausprobiert und bis spät in die Nacht gejammt. Dass zwischendurch auch noch alle in Kostüme des 19. Jahrhunderts schlüpften und ein Murder-Mystery-Spiel veranstalteten, dürfte einiges über die Atmosphäre dieser Sessions verraten.

Einen ersten Eindruck davon gibt „HE CAN DO A PUSH-UP“, die neue Version von „I Feel Bad For You, Dave“. Aus dem Albumstück wird dabei eine lässige Bossa-Nova-Interpretation, die das Original noch einmal aus einem anderen musikalischen Winkel betrachtet.

Gerade erst mit aron! am Hörer

Auch an anderer Stelle ist dodie derzeit als Kollaborateurin zu hören. Gemeinsam mit dem Jazz-Pop-Sänger aron! hat sie gerade das romantische Duett „Call When You Can“ veröffentlicht. Die Verbindung der beiden reicht dabei weiter zurück: aron! bezeichnet dodie als langjährige kreative Inspiration, begleitete sie Ende vergangenen Jahres als Support auf ihrer Europatour und wurde dabei kurzerhand auch Teil ihrer Tourband.

Deluxe-Edition kann vorbestellt werden

Mit der Deluxe-Ausgabe von „Not For Lack Of Trying“ richtet sich der Blick nach den Kollaborationen wieder auf dodies eigene musikalische Welt, und auf ein Album, dessen Suche nach Verbindung, Klarheit und einem gelasseneren Umgang mit Unsicherheit offenbar noch nicht ganz abgeschlossen ist.

Die Deluxe Edition mit sieben zusätzlichen Songs erscheint am 23. Oktober als transparente bzw. graue 140g Eco-Doppel-LP sowie auf CD und kann bereits vorbestellt werden.