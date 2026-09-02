Daniele Luppi kündigt Album „Wilma“ mit Michael Kiwanuka und Orion Sun an - Daniele Luppi | JazzEcho

Daniele Luppi ist ein zweimal Emmy-nominierter, in L.A. lebender italienischer Film- und Fernsehkomponist und hat als Musikproduzent bereits mit Künstlern wie den Red Hot Chili Peppers, Depeche Mode, Danger Mouse, Jack White und John Legend zusammengearbeitet. Für sein neues Album „Wilma“ kehrt er nun zu einer Leidenschaft zurück, die ihn seit seiner Kindheit begleitet: dem italienischen Kino und seiner Filmmusik. Das Album erscheint am 9. Oktober digital und am 13. November als LP auf dem legendären Verve-Label.

Daniele Luppi entdeckt vergessene italienische Filmmusik neu

Ausgangspunkt für „Wilma“ war ein außergewöhnliches Musikarchiv, zu dem Luppi Zugang erhielt: Tausende Aufnahmen einiger der besten italienischen Studiokomponisten und -musiker der 60er-, 70er- und frühen 80er-Jahre. Die Tracks waren ursprünglich für Filme, Werbespots, Kurzfilme und Dokumentationen entstanden, viele davon wurden jedoch nie verwendet und verschwanden für Jahrzehnte im Archiv.

Luppi hörte sich durch mehr als tausend Stücke und suchte nach musikalischen Fragmenten, aus denen etwas vollkommen Neues entstehen konnte. Dabei ging es ihm ausdrücklich nicht um eine nostalgische Rekonstruktion. Vielmehr bearbeitete und arrangierte er das historische Material neu und ergänzte es um zeitgenössische Instrumentierung, Synthesizer, Live-Drums und subtile Effekte. Das Ergebnis verbindet warme Analogklänge und zeitlose Arrangements mit einer modernen Produktion zu einer eigenständigen filmischen Klangwelt. Pop, Soul und orchestrale Lounge-Sounds vermischen sich zu etwas völlig Neuem.

Michael Kiwanuka und Orion Sun als Stimmen von „Wilma“

Für die Gesangsparts holte Luppi mit Michael Kiwanuka und Orion Sun zwei markante Stimmen an Bord. Beide teilen sich die Songs des Albums und waren zudem am Songwriting beteiligt. Weitere Songtext-Beiträge stammen von der GRAMMY-prämierten simbabwisch-amerikanischen Sängerin und Songwriterin Shungudzo.

„Wilma“ erzählt von Liebe, Zweifel und Verletzlichkeit

Thematisch kreist „Wilma“ um die Liebe – allerdings fernab einer idealisierten Romanze. Luppi beschäftigt sich mit den Widersprüchen moderner Beziehungen, mit Sehnsucht und Unsicherheit, Selbstzweifeln und Vertrauen sowie der Frage, wie viel Verletzlichkeit echte Nähe verlangt.

So entstand ein Album, das Vergangenheit und Gegenwart auf mehreren Ebenen miteinander verbindet: Jahrzehntealte Aufnahmen italienischer Studiomusiker werden zum Ausgangspunkt für neue Songs, während Kiwanuka und Orion Sun ihnen eine neue emotionale Perspektive verleihen.