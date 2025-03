Regener Pappik Busch veröffentlichen neuen Song “All Alone” aus dem kommenden Album “Field Of Lights”

“All Alone (Left Alone)”, die zweite Vorveröffentlichung aus dem am 28.3.2025 erscheinenden dritten Album des Jazztrios REGENER PAPPIK BUSCH, ist ein alter Klassiker, ein herzzerreißendes Stück Musik von Billie Holiday und Mal Waldron, das von Billie Holiday zwar mitgeschrieben, aber von ihr selbst nie aufgenommen wurde, es hat als Instrumentalstück seinen Weg gemacht, aufgenommen von Mal Waldron, Archie Shepp und anderen. REGENER PAPPIK BUSCH finden hier zu einer ganz eigenen, minimalistischen Version aus gestopfter Trompete, Klavier und mit Besen gespieltem Schlagzeug und eröffnen damit ihr neues Album “Field of Lights”.







REGENER PAPPIK BUSCH live:

15.4.2025 Köln, Kulturkirche

16.4.2025 Frankfurt/Main, Clara Schumann Saal

17.4.2025 Stuttgart, Theaterhaus, Jazz Festival

12.9.2025 Dresden, Filmtheater Schauburg

13.9.2025 Glauchau, Stadttheater

14.9.2025 Dortmund, Domizil

16.9.2025 Osnabrück, Lagerhalle

17.9.2025 Hamburg, Fabrik

18.9.2025 Bremen, Die Glocke (Kleiner Saal)

19.9.2025 Bielefeld, Foyer Oetker Halle







Regener Pappik Busch – Chamisso Square

