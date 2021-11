Michael Kiwanuka liefert den Titeltrack “Beautiful Life” zu neuer Netflix-Dokumentation

Convergence: Courage In A Crisis" erscheint. Michael Kiwanuka veröffentlicht seine neue Single “ Beautiful Life ”! Der Track verkörpert Gefühle und Einstellungen, ohne die es die Welt nicht durch die letzten Monate geschafft hätte. Stärke, Trotz und Durchhaltevermögen – das möchte der Sänger mit dem Song ausdrücken, der als emotionaler Titeltrack der neu erschienenen Netflix-Doku “" erscheint.

Co-Produziert von St Francis Hotel ist “Beautiful Life” ein absoluter Kiwanuka-Klassiker mit psychedelischem Feeling und vollen, bewegenden Vocals. Außerdem ist in der Doku auch der B-Side Track “All My Life” gefeatured.

Die Dokumentation des Oscar-Preisträgers und Regisseurs Orlando von Einsiedel folgt diversen Menschen während der Covid−19-Pandemie durch ihren Alltag und beleuchtet die entstehenden Herausforderungen und Veränderungen. Hier den Trailer zur Dokumentation schauen!