Mastercuts zweier Meister – Oliver Nelson und Bill Evans als Archival Tape Editions

Was man unter einer audiophilen Schallplatte zu verstehen hat, dürfte den meisten Vinylfreunden bekannt sein. Was aber ist ein “Mastercut”? Und was eine “Archival Tape Edition”? Die Antwort findet man bei Florian “Doc” Kaps, dem österreichischen Verfechter alles Analogen, und seiner Firma SUPERSENSE. Zum einen ist SUPERSENSE ein, natürlich rein analoges, Fotofachgeschäft, ein ebenso rein analoger Musikshop und ein Café, gelegen in der Praterstraße, unweit des berühmten Riesenrads, in einem imposanten historischen “Dogenpalast”. SUPERSENSE sieht sich als “Wunderkammer und Zentrum analoger Kulturtechniken”.

SUPERSENSE ist inzwischen aber auch ein Musiklabel, das mit einer Edition limitierter, aufwändiger und entsprechend kostspieliger “Mastercuts” ein so noch nie dagewesenes Schallplattenformat anbietet. Zum ersten Mal in der Tonträgergeschichte sind so für Musikliebhaber direkt geschnittene Lackfolien erhältlich. Bei der konventionellen Schallplattenfertigung bezeichnet ein “Mastercut” die Vorlage, aus der die LP-Pressmatrize gewonnen wird, und die gemeinhin nach dem Arbeitsprozess zerstört wird. In dieser Edition jedoch ist jede einzelne Schallplatte ein ursprünglicher “Mastercut” – direkt von einer unbearbeiteten 1:1-Kopie des analogen Originalbandes in eine Lackfolie geschnitten.

Die in den Erstauflagen auf jeweils nur auf 99 Exemplare limitierten Archival Tape Editions sind in der Regel blitzschnell vergriffen, obwohl sie alles andere als günstig sind. Außergewöhnliche Qualität hat halt ihren Preis. Die Edition ist so erfolgreich, dass jetzt mit Oliver Nelsons legendärem Impulse!-Album “The Blues and the Abstract Truth” und Bill Evans’ Verve-Klassiker “Trio 64” die Archival Tape Editions No. 8 & 9 erschienen sind.

Produzent Creed Taylor konnte Oliver Nelson mit dem heute als Klassiker geltenden Album “The Blues and the Abstract Truth” 1961 für das noch junge Impulse-Label gewinnen. Es gilt inzwischen als das beste Album Nelsons und verhalf ihm mit dem zum Jazzstandard gewordenen Titel “Stolen Moments” zum Durchbruch.

Pianist Bill Evans lief 1964 auf seinem ersten Trio-Album für Verve Records zu neuen Höhen auf. Beflügelt wurde er von seinem alten Gefährten, Schlagzeuger Paul Motian, und dem aufstrebenden Bassisten Gary Peacock. Das intuitive Zusammenspiel der drei Meister fesselt den Hörer noch heute vom ersten bis zum letzten Ton. Sei es in dem Novelty-Song “Little Lulu”, Howard Arlens “A Sleepin’ Bee”, Irving Berlins “Always” oder dem flotten weihnachtlichen Klassiker “Santa Claus Is Coming To Town”.

Wie die bisher erschienenen Archival Tape Editions beinhalten auch die beiden neuen Folgen rein analoges Zusatzmaterial wie Risographien der Informationen zum Originalband, Cyanotypien von Künstlerfotos, Polaroid-Fotos der Tonrillen und einiges mehr.