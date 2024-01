Luminessence Audiophile: Vinyl Reissue Series in 2024

ECMs audiophile Vinyl-Reissue-Serie Luminessence wird im März 2024 mit drei Veröffentlichungen fortgesetzt. Diese sind: die titelgebenden Jan Garbarek-Aufnahme von Keith Jarrett-Kompositionen für Streichorchester und Saxophon – Luminessence – von 1975, Jan Garbareks erstes Album für das Label, Afric Pepperbird, aufgenommen im Jahr 1970, sowie das Debütalbum von Azimuth, das 1977 erschien und die besondere Synergie von Norma Winstone, John Taylor und Kenny Wheeler dokumentiert. Die Serie ist ein Kaleidoskop, das die Juwelen des umfangreichen Label-Katalogs in eleganten, hochwertigen Editionen beleuchtet. Das Markenzeichen der Reihe: außerordentliche Musik, herausragend gespielt und kongenial produziert. Die Aufnahmen unterstreichen den Umfang und die Vielfalt der Klangwelt von ECM und die LPs erscheinen in verschiedenen Formaten.

Weitere Titel, die 2024 erscheinen werden, sind Madar – das einmalige Zusammentreffen dreier Improvisationsgrößen aus unterschiedlichen musikalischen Traditionen mit Jan Garbarek, Oud-Meister Anouar Brahem und Tabla-Legende Ustad Shaukat Hussain, gefolgt von Kenny Wheeler, Lee Konitz, Dave Holland und Bill Frisells Angel Song, Das Gateway-Debüt mit Dave Holland, John Abercrombie und Jack DeJohnette, Pat Methenys Bright Size Life, Rainer Brüninghaus mit Freigeweht, Zakir Hussains Making Music mit Hariprasad Chaurasia, John McLaughlin und Jan Garbarek sowie Bennie Maupins längst auf vinyl vergriffenes Album The Jewel and The Lotus. Weitere Alben folgen.