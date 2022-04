Boom! – Soundtracks zum Jazz Day

Diese LP sowie weitere von CAM Sugar finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

Der “Internationale Tag des Jazz”, auch “Welttag des Jazz” genannt, findet auch dieses Jahr wieder am 30. April statt. Die 36. Generalkonferenz der UNESCO hatte ihn im November 2011 ausgerufen, mit dem Ziel, an die “künstlerische Bedeutung des Jazz, seine Wurzeln und seine weltweiten Auswirkungen auf die kulturelle Entwicklung” zu erinnern.

Der Jazz hat auch immer schon hervorragend das Kino beflügelt, man denke nur an Soundtrack-Meisterwerke wie Miles Davis‘ “Fahrstuhl zum Schafott”, Herbie Hancocks “Round Midnight” oder Lalo Schifrins “Dirty Harry”. Eine Compilation mit dem epischen Titel “Boom! Italian Jazz Soundtracks At Their Finest (1959–1969)” soll dieses Jahr zum International Jazz Day zeigen, dass auch das weltweit zum Kult gewordene italienische Genre-Kino der Fünfziger und Sechziger Jahre viele Perlen dieser Art zu bieten hatte.

“Boom!” ist eine so bislang noch nie dagewesene Zusammenstellung von 33 Tracks aus dem im CAM Sugar-Archiv, allesamt aus dem goldenen Zeitalter der italienischen Filmmusik. Die CD und LP repräsentieren die Explosion des Jazz im italienischen Kino der 1950er bis 1960er Jahre mit Titeln von Ennio Morricone, Armando Trovajoli, Piero Piccioni, Luis Bacalov und anderen Meisterkomponisten. Jazzmusiker wie Chet Baker, Gato Barbieri, Gianni Basso und Enrico Rava sorgen für solistische Glanzpunkte. Auf den 30. April darf man sich also aus mindesten zwei Gründen freuen.