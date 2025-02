Album im März – Branford Marsalis‘ Blue-Note-Premiere

Saxofonist Branford Marsalis, einer der bedeutendsten Jazzkünstler unserer Zeit und seit mehr als vier Jahrzehnten maßgebende kreative Kraft in der amerikanischen Musikszene, gibt im März sein Blue-Note-Debüt mit „Belonging“, einer Neuinterpretation von Keith Jarretts gleichnamigem ECM-Album von 1974, dem Debüt seines European Quartet. „Belonging“ ist Marsalis‘ erste Neuveröffentlichung seit 2019 mit seinem langjährigen Quartett mit Pianist Joey Calderazzo, Bassist Eric Revis und Schlagzeuger Justin Faulkner.

Das Branford Marsalis Quartet hat in der Vergangenheit schon Repertoire von Charles Mingus, dem Modern Jazz Quartet, John Coltrane und anderen interpretiert – immer weder mit sklavischer Treue zum Original noch mit extremer Dekonstruktion. Marsalis gibt zu, dass er sich eigentlich noch für andere Musik interessierte, als Keith Jarretts „Belonging“ 1974 veröffentlicht wurde. „Ich war neu an der High School und hörte R&B“, erinnert er sich, „ich hatte keine Ahnung, dass das Album überhaupt existiert.“ Das änderte sich drastisch, als er seinen Fokus auf den Jazz verlagerte, obwohl er auch dann nur mit Keith Jarretts Soloklaviermusik vertraut war, bis der Pianist Kenny Kirkland ihn mit Jarretts European Quartet mit Saxofonist Jan Garbarek, Bassist Palle Danielsson und Schlagzeuger Jon Christensen bekannt machte. „Irgendwann in den Achtzigern saßen wir in einem Flugzeug, Kenny setzte mir seine Kopfhörer auf die Ohren und spielte [Jarretts 1979er Album] ‚My Song‘. Als er fünf Minuten später die Kopfhörer zurückhaben wollte, schlug ich seine Hand weg; und als wir in der nächsten Stadt ankamen, raste ich los und kaufte jede Aufnahme dieser Band.“

Branford Marsalis und sein Quartett wollen mit dem am 28. März erscheinenden „Belonging“ beweisen, wie die liebevolle Auseinandersetzung mit einem bewunderten Werk und die Freiheit des Jazz ein auf neue Art eindrucksvolles Werk schaffen können.