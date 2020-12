Jeder kann mitmachen und gemeinsam mit Jamie Cullum den Weltrekord aufstellen mit den "meisten Zuschauern bei einer Live-Stream Klavierstunde auf YouTube". Klingt kompliziert, ist es aber nicht, denn Sie müssen sich einfach hier kurz anmelden und dann am 09. Dezember um 15 Uhr deutscher Zeit LIVE auf YouTube dabei sein!



Der preisgekrönte Sänger, Songwriter und Musiker bringt die ganze Welt im virtuellen "Klassenraum" auf YouTube zusammen: Auf dem Stundenplan steht das Weihnachtslied "In The Bleak Midwinter". Und der coolste Klavierlehrer aller Zeiten will diesen besonderen weihnachtlichen Moment mit dem Publikum rund um den Globus teilen!

Jamie sagt: "Ich hatte mir wirklich gewünscht, Musik zu kreieren, die das Zusammenkommen der Menschen in dieser magischen Zeit des Jahres feiert. Ich habe das Album während des ersten Lockdowns geschrieben, und zu diesem Zeitpunkt hat sich wohl keiner von uns vorgestellt, dass wir zur Weihnachtszeit noch in einer ähnlichen Situation sein würden. Ich habe in diesem Jahr so viele phantasievolle Wege gesehen, um ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu schaffen, trotz der physischen Trennung, die wir tatsächlich erlebt haben. Ich bin begeistert, wie Musik und die Beteiligung an ihrer Entstehung so kraftvolle Brücken zwischen den Menschen bilden können. In diesem Sinne werde ich am 9. Dezember eine virtuelle Musikstunde abhalten, um den Leuten beizubringen, wie man ein Weihnachtslied auf dem Klavier spielt. Schulen in ganz Großbritannien werden sich beteiligen, aber die Unterrichtsstunde steht absolut jedem offen, und gemeinsam werden wir versuchen, den Weltrekord für die größte Musikstunde aller Zeiten zu brechen! Wenn Sie also an einem besonderen Weihnachts-Moment teilhaben und einen Weltrekord brechen wollen, können Sie sich auf auf meiner Website anmelden und dort alle weiteren Informationen erhalten".

Jamie Cullums neuestes Album "The Pianoman at Christmas", das über Island Records veröffentlicht wurde, entführt die Zuhörer in eine Welt voller jahreszeitlicher Raffinesse. Es enthält 10 Originalsongs, die von 57 der besten Musiker Großbritanniens performt wurden. Das Album wurde in Abbey Roads berühmten Studio 2 aufgenommen und von Greg Wells ("The Greatest Showman"-Soundtrack) produziert. "Ich hoffe, dass die Sorgfalt, die Liebe zum Detail und die schiere Freude, die wir in diese Platte gesteckt haben, dieses Weihnachten ein wenig Magie bringen werden."