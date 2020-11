"I am buzzing", mit diesen Worten freute sich Jamie Cullum erst im September über den Ivor Novello Award für einen Titel vom letzten Album "Taller" – jetzt nutzt er diesen Energiekick und feiert Weihnachten am Klavier.

Jamie Cullum - The Pianoman At Christmas

"The Pianoman at Christmas" heißt das neue Werk des 41-Jährigen, das bereits seit dem 20. November im Handel ist.

Schon immer ein umtriebiger und vielfach interessierter Teamplayer, ist "Pianoman" Cullum keineswegs allein an seinem Instrument zu hören: Im Rahmen von 10 neuen Kompositionen, mit denen er an den klassischen Festtagskanon anknüpft und für frischen Wind unterm Weihnachtsbaum sorgt, wird er von 57 Musiker*innen unterstützt. Produziert von Greg Wells (u.a. OST "Greatest Showman") im legendären Studio 2 der Abbey Road Studios, beweist Cullum wieder einmal, dass er dann am besten ist, wenn er sich ganz auf seine Instinkte als Fan verlässt: "Weihnachtsmusik vereint so viele Dinge, zu denen ich mich als Musiker schon immer hingezogen fühle", kommentierte er.

Spätestens ab Anfang Dezember seien unsere Ohren "doch automatisch auf Big-Bands, Orchestersound, schöne Harmonien und zeitlose Texte" eingestellt, so der Brite, der sich eine klare Aufgabe gestellt hat: Seine neuen Weihnachtskompositionen sollten diese Stimmung und diese Elemente aufgreifen, dabei aber "kein bisschen zynisch, sondern spannend" klingen, unbedingt saisonal, aber doch so zeitlos, dass man sie jedes Jahr wieder hören will. Unterstützt wurde er bei der Gratwanderung nur von den Besten: "Ich hatte das große Glück, dass die Arbeit im idealen Rahmen stattfand: Das Studio, die Toningenieure, die Arrangeure, mein Produzent, mein Mischer – alles Weltklasse…"

Neben den im Vorfeld veröffentlichten Titeln "Hang Your Lights" und "Turn On The Lights" zählen auch Stücke wie "So Many Santas" und das programmatische "Christmas Never Gets Old" zu den Höhepunkten des Longplayers, auf dessen Cover Jamie zusammen mit seiner Frau, der Autorin Sophie Dahl, zu sehen ist – fotografiert von Jane Hilton.